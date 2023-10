"Festival del gioco" a Casalecchio di Reno

Domenica 15 ottobre - dalle 9 alle 19 - Casalecchio di Reno via Garibaldi, via Mazzini, Piazza Stracciari

GIOCHI GRATUITI PER GRANDI E PICCINI

Associazioni di Volontariato

I Giochi di una volta... a cura di Eventi

Gonfiabili per Bambini

Mercatino dei Bambini

Mostra e Spazio Giochi con i Mattoncini Lego

Laboratori Creativi per Bambini

Stramercato, tutte le merceologie

Opere del Proprio Ingegno



Animatori in strada