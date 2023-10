Finissage - la nascita di mille inferni

La Rocca di Dozza è lieta di ospitare il finissage della mostra La Nascita di Mille Inferni di Elisabetta Cameli a cura di Lucrezia Caliani.

L'esposizione, inaugurata lo scorso 15 settembre, terminerà infatti questa domenica 15 ottobre 2023 con uno speciale evento conclusivo che permetterà ai visitatori di ammirare le potenti opere in mostra nelle prigioni del castello e visitare l’esposizione accompagnati direttamente dall'artista e la curatrice. In occasione del finissage, verrà inoltre proiettato per la prima volta nell’ambito dell’esposizione, un video-documento realizzato durante la permanenza dell’artista in un periodo di residenza la scorsa estate, che racconta, con poetica veridicità, i gesti, le fasi e il tempo necessari per la costruzione delle sue opere, il tutto accompagnati da un calice di vino omaggio.