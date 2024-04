Graziani canta Graziani: una serata con la musica di Ivan Graziani

La musica di Ivan Graziani si arricchisce per la prima volta dopo trent'anni di un nuovo e definitivo disco di otto canzoni inedite ritrovate dalla famiglia e arrangiate dal figlio Filippo.

“Per gli amici “ e’ il titolo del nuovo album disponibile dal 26 Gennaio, e del nuovo tour di Filippo Graziani che torna live a sostegno di questa importante uscita dove i grandi classici del cantautore come "Lugano addio", "Monnalisa", "Pigro", "Agnese" verranno affiancati ai nuovi brani e suonati per la prima volta live.

Un’occasione davvero speciale per ripercorrere la storia musicale di Ivan ed appassionarsi alle canzoni inedite in un concerto che non mancherà di emozionare e far muovere i piedi con l’inconfondibile suono di casa Graziani.



Info e prenotazioni 051-266112