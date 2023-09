"Hotel Lux" live al Covo

Sabato 30 settembre gli "Hotel Lux" live sul palco del Covo Club.

Un tempo se la giocavano per conquistarsi il titolo della band più impacciata della Gran Bretagna – colpevoli, per loro stessa ammissione, di assecondare i gusti del pubblico in seguito al loro trasferimento da Pompey a Londra: oggi però gli Hotel Lux hanno creato un’identità audace e brillante, iper-riconoscibile nel loro brillante e iper-canticchiabile album di debutto “Hands Across The Creek”. Forse bastava soltanto distruggere i loro sogni di gloria?

Ansie di celebrità a parte, gli Hotel Lux – formati dal cantante Lewis Duffin, dal chitarrista Sam Coburn, dal batterista Craig MacVicar e dai nuovi membri Max Oliver (chitarra) e Dillon Home (organo; violino) – si sono ritrovati sulla rotta del successo nel 2020, grazie all’uscita dell’EP “Barstool Preaching”.

Il solito Iggy Pop stava tessendo le loro lodi alla radio e la band stessa si stava preparando per la loro grande occasione in America (SXSW Festival). Poi, il mondo si è chiuso e il loro debutto negli Stati Uniti è stato cancellato. “Eravamo sventrati”, ricorda Lewis. “Tutto era stato piuttosto eccitante per noi fino a quel momento”.

Ora, nel 2023, gli Hotel Lux sembrano destinati a diventare qualcosa che i loro primi critici non avrebbero potuto prevedere: una band piena di fiducia in sè stessa, con la capacità di tracciare un sentiero per i loro coetanei e la possibilità di ritagliarsi il proprio angolo nella scena musicale britannica, confermando di essere tra gli eredi della musica punk d’Albione.