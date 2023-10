I Funkclub in concerto al Lola bier fest

Venerdì 20 Ottobre FunkClub in concerto alla prima edizione del Lola Bier Fest di Granarolo Dell'Emilia!



I FunkClub vi faranno ballare con le hit disco-funk anni 70-80-90-00! CHIC, Sister Sledge, Diana Ross, Prince, Sade, Daft Punk, Loredana Bertè, Lucio Battisti e molti altri!

La band è nata nel 2019, ma è formato da elementi che da decenni calcano le scene musicali nazionali. Fra loro ci sono Andrea Dalla Valle, ex chitarrista degli Skiantos e Massimo "Bill" Testa, noto prevalentemente come pianista e compositore jazz, che ha collaborato nel tempo con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Paolo Conte, Enzo Iachetti, Vasco Rossi e tanti altri. Completano la band Enrico Giuliani al basso, Carlo Cavazzoni alla batteria e la bravissima Emanuela Lodi alla voce.



Ingresso gratuito.