La cucina letteraria Slow Food Bologna al Museo el Risprgimento e Casa Carducci

Domenica 28 gennaio 2024 h 11,00. Visita al Museo del Risorgimento. h 11,30 PIERGIACOMO PETRIOLI, storico dell’arte Arte della cucina e cucina nell’arte: raffigurazioni pittoriche dei cibi in Emilia Romagna nell’età moderna. h 12,15 piccolo aperitivo a cura di Slow Food Bologna APS -------- Slow Food Bologna è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che opera per creare un’alleanza fra cittadinanza ed agricoltori, allevatori, pastori, fornai, pasticcieri, cuochi, ristoratori del nostro territorio per creare conoscenza reciproca, cultura del cibo, ma anche socialità e rapporti amichevoli.

Casa Carducci è l’ultima abitazione del poeta professore, primo scrittore italiano a ricevere il premio Nobel. Nelle stanze, che conservano l'arredamento originale, si respira l'atmosfera della vita nell'Ottocento e si è come avvolti dalla quantità di libri sugli scaffali, strumenti di lavoro e compagni dei sogni e dei pensieri di Carducci. La Casa è monumento nazionale. Al piano terra dell’edificio storico ha sede il Museo civico del Risorgimento.

L’allestimento museale segue un percorso storico che parte dall’età Napoleonica alla prima Guerra Mondiale, articolando il materiale espositivo fra la Restaurazione, l’Epoca Risorgimentale e l’Unità d’Italia. Il progetto Cucina Letteraria mira a realizzare un format innovativo con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura alimentare unendo il piacere della lettura a quello della cucina e del cibo in tutti gli aspetti, letterari, poetici, artistici ma anche scientifici, sociali ed economici. Esso trova attuazione mediante un ciclo di eventi-conferenze che si terranno in concomitanza col Mercato del Novale la domenica mattina: a partire dalla rilettura della storia e della letteratura sarà possibile ampliare la discussione sulla cultura del cibo, ma anche sui temi dell’ ecologia e della difesa dell’ambiente.