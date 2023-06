"Iron Mais" live al BOtanique

Sabato 1 luglio gli "Iron Mais" live sul palco del BOtanique.

Gli Iron Mais sono la più celebre Cow-Punk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare in uno stile che amalgama folk, country e incisi western, alcuni dei maggiori successi della storia del rock in tutte le sue epoche e sfumature oltre a proporre caratteristici e pungenti inediti. I personaggi portati in scena sono: Jack Pannocchia AKA Jack Latreena (Voce e Chitarra elettrica, Vanga slide, Banjo) La Contessina (Voce e Violino) Burrito (Batteria) Aflo (Contrabbasso) Angel RocK (Chitarra Acustica, Banjo). Sono una miscela esplosiva di ironia, esilarante carisma bifolco, look caratteristico e soprattutto un Groove massiccio ed energico proveniente dalla radicata vena rock, passando per un’attitudine innata al roots tipico degli Stati Uniti del sud.