I Kakawa in concerto a Bologna

Sabato 27 agosto i Kakawa live sul palco del DiMondi festival.

Kakawa è un progetto musicale esplosivo, ibrido che nasce dall’incontro fra tre musicisti: Frei Rossi (producer), Dario Giovannini (polistrumentista) e Devon Miles (cantante). Frei è italiano, Dario è di madre giapponese, Devon è nigeriano. Tutti i membri dei Kakawa amano e subiscono le influenze delle sonorità e delle musiche che provengono dalle aree geografiche del cacao (Sudamerica e Centrafrica).

Nella musica dei Kakawa come nelle influenze culturali e geografiche dei suoi componenti, coesistono spazi e tempi remoti. Tra immaginari ibridi, tra estremità geografiche, temporali e estetiche si svolge e articola il progetto, senza un luogo e nemmeno un tempo preciso. Kakawa è un c’era una volta che si estende fra i vari estremi del globo, un genere che si potrebbe definire World Electro Patchanka. I Kakawa utilizzano tante lingue per raccontare le loro storie, che parlano di rispetto per la natura, viaggi, scoperte, feste, pace, amore: Francese, inglese, nigerian pidgin, dialetti afrikaans, italiano, onomatopee, parole prese in prestito da riti religiosi indigeni.