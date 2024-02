La respirazione dell'anima

L’Accademia Gnostica di Bologna propone una conferenza gratuita aperta a tutti, di introduzione alla tecnica della respirazione attraverso il controllo della energia vitale o pranayama.



Pranayama è la scienza del controllo della respirazione o, per meglio dire, è la scienza del controllo del prana. E il prana, che cos’è? È la somma totale delle energie manifestate nell’universo. È la forza vitale di tutto. Il prana è la somma totale delle forze latenti occulte nell’essere umano e che lo circondano ovunque. Il calore, la luce, l’elettricità, il magnetismo sono tutte manifestazioni del prana.



La nostra anima ha bisogno di respirare per liberarsi dalle tensioni del quotidiano. Esistono diverse tecniche di respirazione che permettono al anima di trasmutare le impressione della vita orizzontale cioè della personalità, per iniziare a vivere nella verticale, la via dell’Essere.



Il prana opera in molti modi ma dobbiamo essere intelligenti per trovare il modo più semplice di ottenere la morte dell’io e il risveglio della coscienza.



«Ogni fenomeno di respirazione si basa sulla respirazione dell' Assoluto. Tutto fluisce e rifluisce, tutto va e viene, tutto pulsa e ripulsa con questo ritmo della respirazione divina».

Samael Aun Weor



Vi aspettiamo per condividere questa esperienza.





www.gnosibologna.wordpress.com