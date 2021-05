Beata Vergine di San Luca: sabato scende la Madonna, una settimana di celebrazioni

Inizia sabato 8 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 16 con la risalita. Nel pomeriggio di sabato l’effigie della Madonna scenderà dal Colle della Guardia, privatamente e senza processione dei fedeli, a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco. L’Icona sarà accolta dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi e dal Capitolo per poi essere introdotta nella Cattedrale di San Pietro. Alle ore 18.30 il Vicario generale per la sinodalità, mons. Stefano Ottani, presiederà la S. Messa e alle ore 20.45 la recita del Rosario sarà guidata da p. Davide Pedone, priore del Convento patriarcale di San Domenico in Bologna.

La Cattedrale sarà aperta per la visita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.45, la domenica dalle ore 7.30 alle ore 21.45, mentre giovedì 13 maggio resterà chiusa dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per l’incontro del clero. Si segnalano alcuni appuntamenti:

Domenica 9 maggio alle ore 10.30 mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola, presiederà la S. Messa in Cattedrale. Alle ore 17.30 l’Arcivescovo Card. Zuppi celebrerà l’Eucaristia per gli ammalati nel 40° anniversario dalla sua ordinazione presbiterale, e in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo vi sarà una speciale intenzione di preghiera per le vittime del terrorismo e per la riconciliazione, in particolare per le vittime degli attentati che hanno colpito la città di Bologna.

Lunedì 10 alle ore 19.00 l’Arcivescovo presiederà la S. Messa per il mondo della scuola e Martedì 11 alle ore 9.30 quella per gli anziani. Alle ore 17.30 il Vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, celebrerà la S. Messa per la vita consacrata.

Mercoledì 12 alle ore 18.00 l’Arcivescovo Card. Zuppi impartirà la Benedizione alla Città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo, dal sagrato della Basilica di S. Petronio alla presenza della Madonna di San Luca e dei fedeli che potranno partecipare nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid

