"Bologna in Fiore": il mercatino dei fiori in Piazza Minghetti

Piazza Minghetti e Piazza del Francia di nuovo invase da colori, profumi di primavera, grazie all’edizione di Bologna in Fiore, la manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile, il capoluogo felsineo diventerà la capitale dello shopping “green” e salutare; fare giardinaggio, si sa, fa bene all'umore e a Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un verde orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Gli appassionati di verde potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni. Tutti i floricoltori presenti sono produttori e saranno a disposizione per

consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Da uno dei migliori produttori italiani, direttamente dalla Toscana, le rose,

antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare, da piantare in giardino o tenere anche in grandi vasi, doneranno colore e profumo fino a ottobre.

Si potranno poi acquistare piante fiorite e gemmate come camelie, ortensie, begonie, gerani, rododendri e azalee anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee, le potunie.

Della famiglia delle ranunculaceae, dall'aspetto cespuglioso e con copiose infiorescenze e colori violacee le clematis; e ancora dipladenie, mesembriantemo, gerbere, perfette sia in appartamento, sia in giardino.

Non mancheranno rarità impossibili da trovare in altre manifestazioni e difficili da acquistare in commercio: l’orchidea Vanda con le radici all’aria e dai colori sgargianti originarie della Malaysia.

Calathea Insignis con le sue foglie lunghe e arrotondate, di un verde intenso nella parte superiore e di un rosso bordeaux nella parte inferiore. Calathea Makoiana nota anche come pianta di pavone è diventata un must nell'arredo green anche in Europa, così come la Calathea Dottie con particolari striature magenta. L’Alocasia Zebrina è una pianta d’appartamento sempreverde, originaria delle aree tropicali del Sud-est asiatico. La sua particolarità che da origine al nome, sta nel fatto di possedere eleganti striature sui fusti, di colore giallo e nero, simili alle strisce sul mantello delle zebre, che generano foglie a punta di freccia e di colore verde scuro lucido. Predilige ambienti luminosi, schermata nei mesi/ore di forte insolazione. Anthurium Clarinervium, membro della famiglia delle Araceae, è una pianta d’appartamento davvero “mozzafiato”, che appaga più sensi grazie al suo fogliame fuori dal comune. Caratterizzato infatti da grandi foglie verde scuro, cuoriformi, profondamente lobate e con delle venature bianche che contrastano nettamente con la lamina, rendendolo unico e spettacolare. La cosa ancora migliore? Le foglie hanno una texture vellutata che le rende sia esteticamente più belle, sia piacevoli al tatto.

Per chi invece desidera dedicarsi alla cura e alla coltivazione di piante carnivore troverà uno dei pochissimi produttori italiani. Si potranno acquistare piante come la Sarracenia, la Dionea, la Drosera e la Nepentes. Il produttore sarà anche a disposizione per spiegare i trucchi migliori su come prendersi cura di queste piante, che tipologia di terreno e torba usare, con che acqua e con che quantità nutrirle e anche tutte le caratteristiche legate alla cattura degli insetti.

Dall’oriente quattro particolarità: i bonsai di ogni forma e varierà, i Kokedama, particolare tipo di bonsai senza vaso, piccole creazioni verdi e sferiche utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni delle abitazioni e le tillandsie dai lunghi filamenti. Sopranominate “Figlie dell’aria” perché non presentano alcun apparato radicale sotterraneo. Hanno inoltre proprietà benefiche testate da studi scientifici, purificano l’ambiente da fumo delle sigarette, inquinamento e onde elettromagnetiche. l’Alga di Marimo, la piccola alga rotonda considerato simbolo dell’amore oltre che un portafortuna.

Per chi è appassionato di garden design anche tanti agrumi, bouganville e stupendi per arredare eleganti spazi esterni. Per gli amanti dei fornelli a Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere

per arricchire pranzi e cene grazie a più di 200 tipi di erbe aromatiche, anche bio, da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, o ai

peperoncini in tante varietà e “piccantezze”.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, arredi e decorazioni e animaletti in ferro, vasi terracotta e bijoux, vasi e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: oltre alla focaccia genovese dal produttore Maninfarina, le specialità dell’Alto Adige firma Weger, la Sardegna, i formaggi di capra della Valcamonica, il Salento con olio, olive e taralli, le specialità ittiche da Lampedusa con Arte e Sapori, i tortellini e la pasta fresca, la frutta essiccata e disidratata superfood.

PIAZZA MINGHETTI

Ingresso libero

Orario continuato dalle 9 alle 20

Per info:

Facebook @piazzeinfiore

Instagram @piazzeinfiore

www.bolognainfiore.it