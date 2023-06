Moure&Durán duo a Frida nel Parco

Domenica 2 luglio Moure&Durán duo live a Frida nel Parco.

Moure&Durán è un duo di world music composto da Josemaría Moure (voce, chitarre, flauti, cornamuse galiziane) e Fabián Durán (charango, ronroco, chitarre, quena, accessori). La loro musica è un viaggio attraverso i ritmi del Sud America, con una transizione molto attenta verso i suoni tipici della musica galiziana, fondendo i colori del charango e della cornamusa galiziana.

L'idea del viaggio non è un mero eufemismo: come duo d'archi, o fiati e charango, o a volte esponenti del songwriting, Moure&Durán riescono a riempire lo spazio di energia e percorrere attraverso varie emozioni i sentieri della tradizione, intesa come qualcosa in continuo movimento.

Il duo attualmente risiede a Barcellona e sta producendo il suo primo album.