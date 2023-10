"Muerdo" live in Piazza Lucio Dalla

Sabato 7 ottobre "Muerdo" live sul palco del DiMondo Festival in Piazza Lucio Dalla.

"Muerdo", alter ego musicale del cantante, compositore e poeta Paskual Kantero, è un progetto artistico che da quando nasce non smette mai di crescere e che in pochi anni di esperienza è trasceso dai piccoli caffè ai grandi locali e festival, dal format in acustico intimo e riservato a una potente band multiculturale di sette musicisti con grande ricchezza ritmica e sonora per cui non si può fare altro che ballare.