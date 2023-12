Natale in piazza ad Anzola dell'Emilia

Una giornata magica di festa e divertimento domenica 10 dicembre ad Anzola dell'Emilia. Una giornata all'insegna della moda con il mercato dei Forti dei marmi offrendo alta qualità e stile. oltre alla moda non perderti i gusti autentici dei nostri stand gastronomici con raviole fatte in casa, la gustosa porchetta, salsiccia e per scaldarsi cioccolata calda e vin brulè.

Nel pomeriggio dalle 14.30 lo spettacolo continua nel cuore di Anzola dell'Emilia.

Porta con te tutta la famiglia, lo spettacolo continua con le bolle di sapone per grandi e piccoli, mentre con il fuoco accenderanno la magia del natale.



Vi aspettiamo in tanti..