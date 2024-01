Nerd Show a Bologna: cosplay, fumetti e tanto altro

Sabato 17 e domenica 18 febbraio arriva Nerd Show la sesta edizione della fiera comics & games nei padiglioni di BolognaFiere



Fumetti, action figures, gadget, giochi e tanto altro ancora! Aree interattive: la retrogaming zone con più di 200 console e 100 cabinati arcade, l'area mattoncini i board games e l'area new gen Gamers Arena, che presenta i videogiochi più amati in modalità free to play e torneo. Gli spettacoli dal vivo, le gare cosplay i workshop e l'artist alley con gli autori di fumetti, l'area fantascienza e modellismo. #NerdShow: siete pronti per l'edizione più entusiasmante di sempre?