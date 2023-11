Doppia inaugurazione per il quartiere Savena. Dopo il Parco giochi inclusivo di via Genova, il giardino pubblico in via Lenin. Qui la toponomastica del verde cittadino si arricchisce di una stella della musica bolognese, Dino Sarti, showman e cantore della vita sotto le Due Torri negli anni d'oro Sessanta e Settanta. A lui è stato intitolata l'area verde vincitrice dell'edizione 2020 del Bilancio partecipativo: oltre 700 residenti, infatti, avevano votato per avere un parco più bello, con delle strutture sportive nuove e delle aree di aggregazione per le famiglie e i bambini.

L'intervento ha portato alla realizzazione di un nuovo campo da green volley e un nuovo campetto da basket, battezzato dal sindaco Matteo Lepore che, prima della cerimonia di inaugurazione, ci è cimentato con qualche tiro a canestro sotto gli occhi dei presenti: "Sono un tipo emotivo, sento la pressione", ha scherzato prima di tentare i due punti. Il percorso di riqualificazione è stato illustrato dalla delegata al Bilancio partecipativo Erika Capasso: "Prima questo era un parco abbandonato, di passaggio, oggi lo restituiamo ai cittadini come se lo erano immaginato candidandolo quattro anni fa".

Nell'area verde sono stati posati nuovi tavoli e panchine, sentieri per passeggiate e jogging e attrezzature per fare palestra ed esercizi a corpo libero all'aria aperta. "Dino è stato un grande personaggio della nostra città anche se è stato un po' dimenticato - ha spiegato Romano Trerè, presidente dell'associazione "Amici di Dino Sarti" -. Oltre ad arricchire la vita di chi vive in quartiere, questo giardino servirà a tenere viva la sua memoria". Soddisfatta anche la delegata al Bilancio partecipativo Erika Capasso