21 aprile 2024: la passeggiata partigiana in Bolognina

Il 21 aprile 1945 è il giorno della liberazione di Bologna dai nazifascisti. Per festeggiare il 79° anniversario della Liberazione di Bologna, invitiamo le famiglie a partecipare alla “passeggiata partigiana” che ci condurrà alle diverse lapidi commemorative della Bolognina.

L’evento si aprirà alle 14.30 in Piazza dell’Unità con un laboratorio rivolto ai bambini (di tutte le età) in cui essi costruiranno o disegneranno “un fiore per un partigiano”. Questi fiori verranno poi deposti, insieme alle corone di alloro, sulle lapidi dei partigiani che incontreremo lungo il percorso di questa festosa passeggiata.



Alle 15.30, in apertura della cerimonia, alla presenza e al saluto delle Autorità Civili, i bambini saranno invitati a cantare “Bella Ciao”, accompagnati da alcuni musicisti.

Dopo aver deposto le corone ai tre cippi di Piazza dell’Unità, inizierà la passeggiata e ci avvieremo in un “percorso partigiano”, guidato dal Presidente dell’ANPI Bolognina, Gianni Iannantuono, che insieme ad alcuni ragazzi presenterà vari episodi significativi della resistenza a Bologna.



Il tutto si concluderà verso le 18 presso la Casa di quartiere Fondo Comini (nel giardino Donatori di sangue in via Fioravanti) con un aperitivo.



Tutte le attività sono gratuite ed aperte a tutti.

Tutti i bambini saranno invitati a partecipare al laboratorio (senza iscrizione) e a cantare “Bella ciao” insieme ai genitori.



Tappe previste in Bolognina:

- Piazza dell’Unità : lapide al centro della piazza e lapide della Battaglia della Bolognina;

- lapide in memoria di Bruno Monterumici e Vasco Mattioli, via di Vincenzo angolo via Tibaldi;

- murale in memoria di Edera De Giovanni, via Nicolò dell’Arca 34;

- lapide ai tranvieri nel Parco della Zucca;

- lapide in memoria di Dante Palchetti, via di Saliceto 36;

- monumento ai sette operai SASIB;

- lapide Base partigiana, via Lombardi 13;

- lapide a Luciano Proni, via Barbieri 17;

- lapide ad Amos Facchini, via Leonello Spada;

- aperitivo conclusivo nella Casa di quartiere Fondo Comini nel giardino Donatori di sangue.

I diversi partigiani omaggiati saranno presentati per la maggior parte da bambini.