Porretta Soul Festival: Bobby Rush, The Bo-Keys e John Németh fra i big dell'edizione 2023

Prezzo Il biglietto di ingresso per ogni serata è di 35 euro, che diventano 75 per tre serate e 90 per l’intera manifestazione

Montagna e Cultura. Porretta Terme capitale mondiale della musica soul dal 20 al 23 luglio. Torna infatti per la 35esima edizione il Porretta Soul Festival con grandi concerti nel cuore dell’Appennino bolognese. Ai 4 giorni di concerti su due palchi saranno affiancate proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri a tema, street food ed enogastronomia locale. Con quattro date “extra” per la Valley of Soul previste a Vergato, Tolè, Corno alle Scale e Monteacuto delle Alpi. Concerti in diretta su Lepida Tv

Flea dei Red Hot Chili Peppers l’ha definito “il più grande bassista elettrico”. Vincitore del Grammy Award nel 2020 nonché uno degli ultimi musicisti a lavorare con Prince, MonoNeon, alias Dywane Thomas Jr è uno degli ospiti più attesi del prossimo Porretta Soul Festival. Per il musicista sperimentale di Memphis, che propone un mix tra soul, funk, jazz e hip-hop si tratta di un ritorno, visto che il suo debutto europeo con The South Soul Rhythm Section risale proprio all’edizione 2006 del festival porrettano. MonoNeon suonerà a Porretta nella serata di giovedì 20 luglio.

Tra i protagonisti della kermesse, già confermati e in esclusiva, un’altra leggenda come Bobby Rush che di Grammy ne ha vinti due e sei volte ha ricevuto la nomination, e ancora The Bo-Keys, John Németh, The Blues Paddlers (Samuel & Davis), Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, Lehmanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon e tanti altri ancora. I quattro giorni di musica avranno inizio giovedì 20 luglio alle 20 e si concluderanno domenica 23 luglio a notte fonda.

Il biglietto di ingresso per ogni serata è di 35 euro, che diventano 75 per tre serate e 90 per l’intera manifestazione. Al palco principale, nel parco intitolato a Rufus Thomas nel centro di Porretta, ne sarà affiancato un secondo in piazza della Libertà, il Rufus Thomas Cafe Stage, dove mattina e pomeriggio avranno modo di farsi ascoltare band italiane per concerti gratuiti.

Il programma della manifestazione è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l’assessore regionale al Welfare, politiche giovanili, montagna e aree interne Igor Taruffi, l’assessore al turismo e lo sport di Alto Reno Terme, Nicolò Savigni e l’ideatore e organizzatore della manifestazione, Graziano Uliani.

“Il Festival di Porretta è ormai riconosciuto dagli appassionati come l’appuntamento più importante al di fuori dei confini americani per gli amanti del genere soul- ha commentato Taruffi-. Ogni anno richiama migliaia di appassionati che hanno modo di scoprire la nostra ospitalità. Questa manifestazione non è solo una festa per la musica, è anche una vetrina turistica per la montagna dell’Emilia-Romagna, tanto più necessaria quanto più sappiamo quanto complicata sia la situazione dopo l’alluvione che a maggio ha colpito duramente anche l’Appennino”.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con Lepida TV: le serate del festival saranno infatti visibili in diretta su https://www.lepida.tv/lepidatv-live e su sul canale Youtube di Lepida

Gli appuntamenti collaterali

Il centro cittadino di Porretta Terme sarà la cornice ideale per la manifestazione, ospitando tra l’altro uno Street Food Village, con una vasta offerta di cibi di strada con particolare attenzione per i prodotti tipici dell’appennino bolognese. Il legame tra questa cittadina e il festival è confermato dal fatto che oltre al parco che ospita i concerti intitolato a Rufus Thomas, Porretta ha anche una via Otis Redding, un ponte dedicato a Solomon Burke e una dozzina di murales dedicati ai grandi del soul.

La musica non sarà l’unica protagonista: lunedì 17 luglio alle 21 infatti nel Parco delle Najadi sarà proiettato il film “The Commitments”: gli appassionati potranno in seguito ascoltare dal vivo Eamonn Flynn e Conor Brady, due dei musicisti che suonarono la colonna sonora del film, ospiti per la prima serata del festival, giovedì 20. Venerdì pomeriggio alle 17 sarà presentato il volume Northern Soul con l’autore Antonio Bacciocchi all’Hotel Helvetia. Lo stesso luogo ospiterà anche la presentazione di Funkiest Man Alive, la biografia di Rufus Thomas, con l’autore Matthew Ruddick sabato 22 luglio alle 17, nonché la conferenza La Musica Oltre i Confini – America a cura di Limes, rivista italiana di geopolitica martedì 18 luglio alle 17.

Sono previsti inoltre due concerti che faranno da corredo alle esibizioni degli artisti: martedì 18 luglio alle 21 nel parco termale si esibirà la Martini Big Band del Conservatorio G.B. Martini di Bologna mentre domenica 23 luglio alle 11 nella Chiesa dei Cappuccini di Porretta è previsto un Gospel con Joy Gospel Choir e The Norman Sisters.

La Valley of Soul

In collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese anche quest’anno il festival andrà oltre i confini del territorio di Alto Reno Terme con la rassegna Valley of Soul: quattro concerti gratuiti che si terranno nei comuni di Vergato e Lizzano in Belvedere. Lunedì 24 luglio piazza Capitani della Montagna di Vergato ospiterà alle 21 il Memphis Soul Revue che concederà il bis la sera successiva a Tolè di Vergato, sempre alle 21, in piazza Giovanni XXIII. Sempre martedì 25 luglio ma alle 14 nel rifugio Le Rocce del Corno alle Scale si terrà il concerto pianistico di Charlie Wood. Chiusura della manifestazione mercoledì 26 luglio a Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere) alle 21 con la Crystal Thomas Band.

PORRETTA SOUL FESTIVAL - 35 Anno 20 / 23 Luglio 2023 Porretta Terme - Rufus Thomas Park

Thursday/Giovedì 20 July/Luglio 8pm/Ore 20 Lehmanns Brothers (France), Eamonn Flynn & Conor Brady from The Commitments Soundtrack (Ireland), Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, MonoNeon. Friday/Venerdì 21 July/ Luglio 8pm/Ore 20 Groove City special guest Daria Biancardi, The Bo – Keys with The Norman Sisters, Charlie Wood, Katrina Anderson, Bobby Rush Special Guest Mizz Lowe. Saturday/Sabato 22 July/Luglio 8pm/ore 20 Curtis Salgado & Soul Shot, The Bo – Keys with The Norman Sisters, John Nemeth, Robin McKelle, The Blues Paddlers (Samuel & Davis). Sunday/Domenica 23 July/Luglio 8pm/ore 20 Mighty Mo Rodgers feat- Sax Gordon & Luca Giordano, The Bo – Keys Soul Revue with The Norman Sisters, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Blues Paddlers (Samuel & Davis), Robin McKelle, Bobby Rush Special Guest Mizz Lowe, John Nemeth. Tickets www.vivaticket.com Info www.porrettasoulfestival.it Giovedì 35€ / Venerdi 35€ / Sabato 35€ / Domenica 35€ 3 days pass 75€ / 4 days pass 90€ Rick Hutton, Master of Ceremonies

Concerti gratuiti Giovedì 20 Luglio Ore 17 RBF Band (Renazzo) Ore 18 No Name Band (Modena) Venerdì 21 Luglio Ore 11 Members of The Commitments (Ireland) Ore 12 Jam Folk-Soul (Vergato-Riola) Ore 17 Blaus (Bologna) Ore 18 Jimmy Henry Browning Band (Modena) Sabato 22 Luglio Ore 11 Steely Fusion (Parma) Ore 12 Over Soul (Perugia) MARCHING BAND Ore 16,30 Blues Track Band (Forte dei Marmi) Ore 17,30 The Pushovers (Forlì) Ore 18,30 Good Ole Boys (Versilia) Domenica 23 Luglio Ore 11 Soul Shot (France) Ore 12 Over Soul (Perugia) MARCHING BAND Ore 16,30 Golden Soul Band (Mestrino, Padova) Ore 17,30 Urban Soul Band (Perugia) Ore 18,30 THE SOUL and the Ultimate Funkadelic Orchestra (Bologna, Città metropolitana)

The Valley of Soul Concerti itineranti gratuiti con i protagonisti del Festival / Free Concerts Lunedì/Monday 24 Luglio/July Vergato Piazza Capitani della Montagna, ore 21 “Memphis Soul Revue” Martedì/Tuesday 25 Luglio/July Tolé Piazza Giovanni XXIII ore 21. “Memphis Soul Revue” Martedì/Tuesday 25 Luglio/July ore 14 Corno Alle Scale, Rifugio Le Rocce Charlie Wood piano solo Wednesday/Mercoledì 26 July/Luglio Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere), ore 21 Crystal Thomas Band

Eventi collaterali Monday/Lunedì 17 9pm/ore 21 Parco delle Najadi - “Commitments” il film Tuesday/Martedì 18 5pm/ore 17 Hotel Helvetia - Limes “La Musica Oltre i Confini - America”. Limes è una rivista italiana di geopolitica facente parte di GEDI Gruppo Editoriale. È stata fondata nel 1993 da Lucio Caracciolo, che la dirige. Intervengono Alfonso Desiderio, Fabrizio Maronta, Chuck Bernardini. Ore 21 Martini Big Band Tuesday/Martedì 18 9pm/ore 21 Parco Termale - Martini Big Band (Conservatorio G.b. Martini) diretta da Michele Corcella “jazz is the teacher, funk is the preacher” in collaborazione con Eufonica by Bologna Fiere Group Wednesday/Mercoledì 19 8pm/ore 20 Hotel Helvetia Party (reservations 0534 22214) Friday/Venerdì 21 5pm/ore 17 Hotel Helvetia - Presentazione di “Northern Soul”con l’autore Antonio Bacciocchi Saturday/Sabato 22 5pm/ore 17 Hotel Helvetia, Presentazione della biografia di Rufus Thomas “Funkiest Man Alive” con l’autore Matthew Ruddick Sunday/Domenica 23 11am/ore 11 Chiesa dei Cappuccini (Gospel con Joy Gospel Choir e The Norman Sisters) Sunday/Domenica 23 12pm/ Ore 12 Hotel Helvetia Press Conference/ Conferenza Stampa Artisti Lunedì 24, Martedì 25, Mercoledì 26 ore 17 Happy Hour Soul & Spa alla Terrazza delle Terme di Porretta con Eamonn Flynn from The Commitments. Lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dalle 17 alle 18 Parco Termale - Soul & Spa Piano Bar con Eamonn Flynn from Commitments soundtrack