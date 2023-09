"Porta Pratello SummerGround". Gli appuntamenti dal 27 settembre al 1° ottobre

Gli appuntamenti della settimana di Porta Pratello SummerGround, la rassegna culturale estiva, gratuita e accessibile organizzata da Arci Bologna, Caritas Bologna e Coop. Idee in Movimento in collaborazione con Mercato Sonato e Associazione Senzaspine.

Programma:

Mercoledì 27 settembre - Ragù Podcast, “Iconografie coatte” / Giulio Armeni + Mattia Salvia, inizio ore 19.00.

Mai come oggi siamo esposti ad immagini di tutti i tipi, grazie ai social e alla loro presenza pervasiva nella nostra vita. Viviamo in un mondo che sembra sempre più fuori controllo, in cui a volte è difficile distinguere un meme divertente da un evento inquietante successo davvero. In questa puntata live facciamo conversare Giulio Armeni - che gestisce Filosofia Coatta, una delle pagine di meme più seguite e apprezzate in Italia - e Mattia Salvia, fondatore della rivista Iconografie, che si occupa di fenomeni politici della contemporaneità, con particolare attenzione al loro lato visuale ed estetico. “Ragù” è un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damien Pellegrino. Si occupa di cultura pop e letteratura. La sua redazione è divisa tra Bologna e Roma ed è composta, oltre ai due curatori, da Francesco Barchiesi, Andrea Pracucci, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara.

Giovedì 28 settembre - Torneo di scacchi, Gioco libero: ore 19.30 | Iscrizioni al torneo: ore 20.30 | Inizio torneo → ore 21.00 | solo gioco libero dalle 19.00.

Venerdì 29 settembre - Cello Again, inizio live ore 21.00.

Cello Again è una formazione di quattro elementi che, da un lato, frequenta un repertorio forse poco suonato e conosciuto ma importantissimo per la storia e l’evoluzione del jazz: quello di Oscar Pettiford, virtuoso del cello solista, strumento “dalla voce quasi umana”; dall’altro lato, propone una selezione di standard e composizioni originali di contrabbassisti quali Slam Stewart o Paul Chambers. Bruno Briscikè uno dei rari violoncellisti capaci di esprimersi con un linguaggio prettamente e autenticamente jazz con questo strumento, sulle orme di Oscar Pettiford, Sam Jones e Ray Brown. Ha studiato e si è diplomato alla New School University di New York studiando con Walter Booker e Bob Cranshaw e ha suonato, tra gli altri, con Carlo Atti, Nico Menci, Andrea Pozza, Luciano Milanese, Luigi Bonafede, Riccardo Zegna, Bruce Cox, Fabio Morgera, JD Allen. Marco Bovi è un chitarrista che vanta collaborazioni artistiche con moltissimi musicisti del panorama jazzistico italiano e internazionale. Ha suonato con Bobby Durham, Steve Grossman, Tom Kirkpatrick e molti altri. Andrea Grillini è batterista/percussionista, compositore, improvvisatore. Inizia gli studi dello strumento sotto la guida di Christian Rovatti, Mauro Gherardi e Maxx Furian. Negli anni della sua formazione ha partecipato a numerosi seminari di jazz e di improvvisazione tra cui Nuoro Jazz, Siena Jazz, Castellammare Jazz, Cemm (Marc Ducret, Bruno Chevillon). Ha suonato e collaborato con numerosi musicisti sia in Italia che all’estero, tra cui: David Murray, Ken Vandermark, Achille Succi, Fabrizio Puglisi, Carlo Atti. Filippo Cassanelli è nato a Bologna nel 1992 si è diplomato con 110 e Lode al biennio in Contrabbasso Jazz al Conservatorio “Venezze” di Rovigo. Si è esibito all’estero (Istituto italiano di cultura a Parigi e studi della ORF a Vienna) e in tutta Italia in festival jazz (Locomotive Jazz Festival, Bologna Jazz Festival, Una striscia di Terra Feconda, Barga Jazz e altri) e club come il Blue Note di Milano ed il Jazzclub Ferrara.

Sabato 30 settembre - DJ Zeta + DJ Fonzie + DJ Livio, inizio dj set ore 19.30.

Tre set caldissimi, rigorosamente in vinile, con tre DJ veterani della scena bolognese: Zeta, Fonzie e Livio! DJ Zeta, classe '63, eredita la passione per la musica e i vinili dal padre, che lo avvicina al collezionismo portandolo a sviluppare un'enorme collezione di vinili e a partecipare e organizzare vari mercati specializzati. Attualmente collabora con il progetto It's time to BO, un collettivo di cui fanno parte professionisti dell'arte e dello spettacolo, e recentemente ha aperto insieme ad altri soci lo Sghetto Jazz Club. Come DJ propone una selezione di 45 giri rigorosamente in vinile di musica funk e soul.

Dj Fonzie Dal 1998, DJ Fonzie persegue una sola politica: quella di raccogliere, nei propri dj set, perle rigorosamente Heavy Funk, Soul, Rare Groove, Latin Funk e Disco Funk. Dj LivioAttivo dai primi anni ‘80, Dj Livio muove i primi passi via etere in una delle tante radio libere del tempo, TRS (TeleRadioSpazio). Da subito nasce la passione, prima con la Disco Music, poi con il recupero di classici soul e funk, che all’epoca stavano tornando a essere ascoltati e apprezzati sui dancefloor. Successivamente affronta generi diversi come il Jazz rock, la musica tradizionale africana e brasiliana, la fusion, ma sempre continuando a sviluppare l'amore per il Soul-Funk. Attualmente è attivo a Gallery 16 con il progetto “IN BlacK”.

Domenica 1 Ottobre - Trieste è bella di notte - proiezione del film verso la manifestazione del 7 Ottobre a Roma, inizio ore 21.00

Il 1° Ottobre, a Porta Pratello, a ridosso dell'anniversario della strage di Lampedusa del 3 Ottobre 2013, verrà proiettato "Trieste è bella di notte", il documentario che racconta l'immigrazione del confine nord-orientale italiano grazie all'originale punto di vista dei tre registi che firmano l'opera: Andrea Segre, Matteo Calore e Stefano Collizzoli. La visione del film si inserisce in un momento storico drammatico dove il governo continua a mettere in atto nuove, violente misure detentive e di respingimento dei migranti, fomentando la retorica dell'emergenza rispetto ad un fenomeno che sappiamo essere strutturale, con numeri assolutamente gestibili. L’unica emergenza è abolire leggi e decreti degli ultimi vent'anni - dalla Bossi-Fini ai decreti del governo Meloni - per permettere canali di ingresso liberi e sicuri e un sistema di accoglienza serio e diffuso. La serata è promossa dal comitato bolognese “La Via Maestra” in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma in difesa della Costituzione, per i diritti, il lavoro, l'ambiente, la salute e la pace. Aderiscono al comitato locale tante organizzazioni e associazioni, tra cui CGIL, Arci, Anpi, Emergency, Rete degli Studenti, Libera, UDI, LINK, Piazza Grande.