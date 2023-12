Natale a Marzabotto: la Via dei Presepi di Sibano e il Presepe vivente di Panico

Presepi nelle botti, fatti di pasta, con le tegole, sui pozzi, sui bancali... Ce n’e? per tutti i gusti! Nella frazione di Sibano, a Marzabotto, anche quest’anno sara? visitabile fino all’Epifania “La via dei Presepi”. Gli abitanti si sono sbizzarriti per far rivivere nella frazione la magia della Nativita? arredando strade, giardini e piazzette, e invitano i ‘forestieri’ in transito sulla SS Porrettana a fermarsi un momento per una visita. Il giorno di Santo Stefano, martedi? 26, a partire dalle 15:30 si svolgera? una visita guidata e seguira? una merenda con cioccolata e vin bru?le?.

A Panico invece fervono i preparativi per il suggestivo Presepe Vivente che si svolgera? nei pressi della Pieve di San Lorenzo la sera della Vigilia, domenica 24 dicembre dalle ore 18:00 alle 23:00. A seguire sara? celebrata la Santa Messa.

Il visitatore verra? catapultato in una notte magica e suggestiva: si potra? scaldare vicino ai fuochi, passeggiare tra le capanne, assaggiare delle piccole specialita? e bere un buon vin bru?le?. Il caratteristico borgo di Panico, risalente al XIII secolo, e? la cornice ideale per questa rappresentazione, pensata la prima volta da un gruppo di parrocchiane nel 2011. Tra i protagonisti, oltre alla capanna con Gesu?, Maria e Giuseppe, si incontreranno i Re Magi e i personaggi tipici del Presepe, dalle lavandaie al fabbro, dal falegname al cuoco.

In caso di maltempo il Presepe sara? rinviato a data da destinarsi.