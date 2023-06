"Reno Road Jazz" 2023

Dal 15 giugno al 10 agosto al via la nona edizione di Reno Road Jazz, rassegna musicale dedicata al jazz organizzata dall’Unione Regalliera con la direzione artistica di Sandro Comini.

Dieci i concerti in programma nei comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per un viaggio musicale all’insegna della contaminazione, dai classici del jazz con arrangiamenti originali ed inconsueti, alle declinazioni più contemporanee e meticce, per una proposta di grande qualità ed originalità.

Apre la rassegna il Comune di Castello d’Argile domani sera con il concerto Colors of Jazz di Luca Barbieri Quartet, originale quartetto tosco-emiliano che affonda le sue radici nel blues delle comunità afroamericane.

Accompagna questo primo appuntamento inaugurale, la mostra fotografica Reno Road Images con una selezione di foto dei musicisti delle edizioni precedenti, a cura dell’associazione Artistigando @circolo punti di vista, presso la biblioteca Raffaele Orsi fino all’11 luglio.

Programma:

GIOVEDI’ 15 GIUGNO

CASTELLO D’ARGILE cortile del Comune (ingresso da p.zza Gadani)

In caso di maltempo: Teatro La Casa del Popolo, via G. Matteotti 150

COLORS OF JAZZ - LUCA BARBIERI QUARTET



GIOVEDI’ 22 GIUGNO

SAN PIETRO IN CASALE P.zza Martiri della Liberazione

In caso di maltempo: Cinema Teatro Italia, Via XX Settembre 6

IO AMO…Il JAZZ - FRANCO FASANO



GIOVEDI’ 29 GIUGNO

BENTIVOGLIO Corte del Castello, Via Saliceto 3

In caso di maltempo: Centro Culturale tE:Ze, via Enrico Berlinguer 7

E ALLORA JAZZ - ANDREA MINGARDI



MERCOLEDI’ 5 LUGLIO

SAN GIORGIO DI PIANO Giardino della Biblioteca Comunale, Piazza Indipendenza

In caso di maltempo: Sala Giulietta, via Melloni

WHITE AND OTHER COLORS - MICHELE BIANCHI



GIOVEDI’ 6 LUGLIO

CASTEL MAGGIORE / TREBBO DI RENO Parco di via Torres, Via dell'Artigiano

In caso di maltempo: Teatro Biagi D’Antona, via Giorgio La Pira 54

OMAGGIO A ELLA FITZGERALD - RITA CERVELLATI JAZZ QUINTET



GIOVEDI’ 13 LUGLIO

GALLIERA ANTICA Giardino parrocchiale

In caso di maltempo: Sala Don Dante Bolelli, via S. Vincenzo 71

IMAGES - PASQUALE PATERRA QUARTET



GIOVEDI’ 20 LUGLIO

CASTELLO D’ARGILE / MASCARINO Via Silone

In caso di maltempo il concerto si tiene presso il Teatro Parrocchiale di Mascarino, via Primaria 31

MARCELLO MOLINARI QUARTET



GIOVEDI’ 27 LUGLIO

CASTEL MAGGIORE Piazza Pace

In caso di maltempo: Teatro Biagi D’Antona, via Giorgio La Pira 54

IRENE ROBBINS JAZZ TRIO



GIOVEDI’ 3 AGOSTO

PIEVE DI CENTO Cortile della Rocca, Via della Rocca 8



GIOVEDI’ 10 AGOSTO

SAN GIORGIO DI PIANO Piazza Indipendenza

In caso di maltempo: Sala Giulietta, via Melloni

GLI STRUMENTI INUSUALI DEL JAZZ: IL FLAUTO TRAVERSO - ELVIO GHIGLIORDINI

Inizio concerti ore 21.30.

Ingresso libero