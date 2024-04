Dal 20 al 21 aprile 2024 "Saranno Famosi- Fame il Musical" in scena al Teatro EuropAuditorium.

Saranno Famosi è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili, ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e degli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico e a ispirare una miriade di giovani talenti. La Compagnia Roma City Musical porta in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che, oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di straordinari talenti della tv e del teatro musicale italiano. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica e recitazione in una narrazione dinamica e travolgente. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni per rendere lo spettacolo più vicino al pubblico di oggi.