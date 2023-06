"Sereserene 2023". Rassegna estiva di spettacoli a Crevalcore

Indirizzo non disponibile

"Sereserene", dal 27 giugno al 31 agosto, è un progetto culturale del Comune di Crevalcore che negli ultimi anni è cresciuto fino a diventare adulto e ora è una delle rassegne più conosciute a livello metropolitano. Nelle ultime edizioni, oltre a essere selezionata tra i progetti inseriti in Bologna Estate, ha visto la partecipazione di un pubblico sempre più diffuso e sovracomunale, attirato dall’originalità delle proposte, dall’alto livello artistico e dalle location suggestive e particolari: parchi di ville cinquecentesche, chiese di campagna, argini, conventi.

Gli eventi, tutti gratuiti, vanno dalla musica classica al jazz, dalla musica popolare alla musica contemporanea, dal rock sinfonico alla musica etnica, senza dimenticare l’astronomia e la letteratura, che trovano anch’esse spazio in un cartellone ricco e multidisciplinare.

Anche quest’anno saranno ospitati artisti di livello nazionale e internazionale: formazioni, interpreti e concertisti con esperienze importanti anche fuori dall’Italia. Avremo anche alcune esclusive regionali, come il concerto di Giovanni Baglioni e quello del gruppo sardo degli Akroasis.

Programma:

Martedì 27 giugno nel parco del Castello di Palata Pepoli con il concerto di Musica da Ripostiglio, una formazione incredibile che ci condurrà in un viaggio pirotecnico attraverso la canzone italiana e non solo. Li avrete sicuramente visti in tv accanto a Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Vincenzo Salemme e tanti altri.

Lunedì 3 luglio nell'Oratorio di Guisa Pepoli il Trio l'Allegrosa ci prenderà per mano in un viaggio musicale che attraverserà nel tempo la musica "dell'universo Napoli", proponendoci le canzoni più celebri della canzone popolare partenopea dall'800 agli ultimi decenni, così come l'hanno tramandata i posteggiatori dei parcheggi della città.

Martedì 11 luglio nei pressi della Paratoia Guazzaloca, a Bevilacqua, volgeremo lo sguardo verso il cielo e le stelle con E lucevan le stelle, la tradizionale serata di astronomia e musica con l'astrofisico Efisio Santi, che quest'anno sarà accompagnato dalla giovane e promettente flautista Eva Brigliadori.

Giovedì 20 luglio la biblioteca comunale ospiterà una serata particolare: Se una notte d'estate una scrittrice e uno scrittore... Nel Piccolo Teatro al piano terra, la scrittrice Alessandra Sarchi e lo scrittore Matteo Marchesini, insieme al collettivo Le Penelopi in Salotto e alle letture di Simona Zavaglia, tesseranno un ritratto sentimentale di Italo Calvino nel centenario della nascita.

Giovedì 27 luglio nel campo sportivo di Caselle ospiteremo il concerto di Zambra Mora, un sestetto tutto italiano di musica etnica conosciuto a livello internazionale, che partecipa ai maggiori festival di world music in giro per l’Europa. Un altro viaggio musicale, questa volta attraverso le sonorità balcaniche e zingare, che toccherà il Bacino Mediterraneo e l'Oriente.

Le "sereserene" di agosto saranno tutte dedicate alla musica, a partire da Mercoledì 2 agosto, quando nel parco della Villa del Crociale a Sammartini ospiteremo il concerto di Giovanni Baglioni che, oltre a essere il figlio del celebre cantautore romano Claudio, è uno dei nomi più interessanti e originali nel panorama della chitarra acustica solista contemporanea.

Mercoledì 9 agosto nella piazza Baccilieri di Galeazza Pepoli andrà in scena un'altra proposta musicale molto originale: Le train bleu, un quartetto di musicisti molto apprezzati e di grande esperienza a livello nazionale, che proporrà un mix di musica classica, jazz, rock e musica contemporanea in un flusso sonoro a cavallo tra nuove creazioni e suggestioni del primo '900.

Giovedì 17 agosto nel parco di Villa Ronchi a Bolognina di Crevalcore ospiteremo il concerto Zephiros: la musica racconta i venti, con l'esibizione del sestetto sardo Akroasis. Un suggestivo concerto di musica e immagini dedicato ai venti: i venti che annunciano la primavera, i venti di guerra, i venti di mare, i venti di follia.

Giovedì 31 agosto nella Chiesa dei SS. Francesco e Carlo di Sammartini concluderemo la rassegna con il concerto del Trio Spaggiari, Glarioli e Curti. Un'ultima 'seraserena' dedicata alla musica classica, tra barocco e classicismo, con pagine italiane e viennesi eseguite al flauto, violino e violoncello da tre concertiste tra le più promettenti nel panorama nazionale.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.