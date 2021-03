Serie TV e film su Netflix: tutte le novità di marzo

Appassionati di serie TV e film, ecco cosa ci aspetta a marzo. Tutte le novità proposte questo mese da Netflix che ci aiuteranno a sopportare meglio le restrizioni anti-Covid che ci tengono a casa: bando alla noia, ce n'è davvero per tutti i gusti!

Catalogo Netflix marzo 2021: le serie novità

Riverdale - Stagione 4

Biggie: I Got a Story to Tell (miniserie documentario)

The Bold Type Stagione 1-3

Modern Family Stagione 11

Pacific Rim: La zona oscura (serie animata)

Bombay Begums Stagione 1

Il Leader Stagione 1

Last Chance U: Basketbal (miniserie documentario)

The One. La Coppia Quasi Perfetta Stagione 1

Love Alarms Stagione 2

Paradise Police Parte 3 (serie animata)

Zero Chill Stagione 1

Waffles + Mochi Stagione 1 (documentario/serie per bambini)

Country Comfort Stagione 1

Formula 1: Drive to Survive Stagione 3

Sky Rojo Stagione 1

Love (Marriage & Divorce) Stagione 1

Che fine ha fatto Sara? Stagione 1

Gli Irregolari di Baker Street Stagione 1

Vikings Stagione

Marzo 2021: i film in uscita su Netflix

Scemo & più scemo

Final destination

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

Martin Eden

La sentinella

L’ora più buia

Yes Day

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

Sulla stessa onda

A Week Away

Bad Trip