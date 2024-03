Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il fine settimana è sempre un buon momento, ma quando la città offre tanta cultura e divertimento, diventa ancora più bello staccare la spina e godersi le serate sotto i palchi cittadini di teatri e club. E questo giro il fine settimana si colora anche un po' di verde visto che si festeggia St.Patrick's day: non saremo magari a Temple Bar, nel bel cuore di Dublino, ma l'occasione per far baldoria c'è ed è in Piazza Lucio Dalla che si darà tutto il meglio in quanto a musica, cibo e birra.

Per cominciare subito e cominciare bene. Venerdì sera il fine settimana inizia con la musica di Senhit, che regala al suo pubblico italiano un concerto gratuito allo spazio DumBO di Bologna (Via Camillo Casarini, 19 – apertura porte ore 21). Ospiti della serata saranno Deborah Iurato, con la quale duetterà in uno speciale tributo a Lucio Dalla, e il Komos coro LGBTQIA+ di Bologna con il quale la Freaky Queen interpreterà la loro versione dell’iconico brano di Gloria Gaynor "I Am What I Am". Inoltre, i primi 100 fan che arriveranno per assistere al live riceveranno uno speciale regalo targato SENHIT.

Coming soon. Dal 21 marzo, una nuova mostra in città: "Da Felice Giani a Luigi Serra – L'Ottocento nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna" in programma a Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni fino al 30 giugno, a cura di Angelo Mazza, si inserisce nel progetto La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796 – 1915, iniziativa promossa dal Settore Musei Civici Bologna | Museo Civico del Risorgimento che coinvolge quattordici sedi espositive cittadine nel delineare un percorso nella pittura bolognese dall’età napoleonica all’inizio della Grande Guerra.

Due bellissimi concerti sono stati annunciati in questi giorni: a Bologna sono in arrivo i CCCP (in Piazza Maggiore!) e Luciano Ligabue.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Piazza Lucio Dalla torna ad animarsi con le note e i colori d'Irlanda: l'appuntamento imperdibile è dal 14 al 17 marzo 2024. Durante i quattro giorni di "Irlanda in Festa" (si stra sotto la Tattoia Nervi quindi non temiamo neppure la pioggia!) si alterneranno sul palco band irlandesi, italiane e provenienti dal resto dell'Europa, unite dall'amore per il folk. Come ogni anno non mancheranno la buona cucina, le storiche birre irlandesi, il mercatino di artigianato tipico, gli stage di danza, i laboratori per i bambine/i e i tornei di freccette.

Dal 14 al 17 marzo 2024 Vincenzo Salemme in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Natale a casa Cupiello. Non siamo a ridosso delle Feste, ma un classico è un classico e il calendario conta ben poco. Natale in casa Cupiello andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 con un atto unico al quale si aggiunsero poi, in diverse fasi, altri due atti che hanno completato quella che oggi è la versione ultima e definitiva della pièce. La sera di Natale del 1977 la commedia registrata venne trasmessa dalla Rai divenendo un vero e proprio classico del teatro televisivo. «Ho conosciuto Eduardo nel 1977. Andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, un camicione da notte e i mutandoni che finivano dentro i calzettoni di lana. Era il costume della commedia più bella, più amara, più divertente, più sentimentale, più intensa, più malinconica, più festosa, più struggente della storia: Natale in casa Cupiello», con queste parole Vincenzo Salemme racconta il suo incontro con Eduardo Di Filippo e si fa portavoce della semplicità e dell’amore con i quali ha deciso di mettere in scena questo capolavoro del teatro italiano

Dal 15 al 17 marzo 2024 il musical "Mare fuori" in scena sul palco del Teatro EuropAuditorium. Il musical, diretto da Alessandro Siani, è la trasposizione teatrale della fortunata serie tv Rai-Picomedia. Tra i suoi interpreti, anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie. «Quando si parla di “Mare fuori”, seppure una serie nata da pochi anni, si parla già di una serie cult, oggi più che mai le puntate si stanno spezzettando in frasi e tormentoni che il grande pubblico ripete, tagga e condivide. Un fenomeno! Un successo esplosivo che ha colpito l’interesse di molti, tutti, me compreso. L’ingrediente di questa serie è sicuramente la semplicità della trama. La location è il carcere minorile di Nisida, si narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il “Mare fuori”.

Prosegue il calendario di eventi collaterali organizzati in occasione di "Stregherie. Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia", la mostra in corso nelle sale di Palazzo Pallavicini, a Bologna, che attraverso stampe, sculture, trattati antichi e incredibili oggetti di magia offre ai visitatori una prospettiva unica sulle streghe e la loro storia. E proprio a loro, le streghe, uniche protagoniste dell’esposizione, è dedicato l’appuntamento di questo weekend. Domenica 17 marzo, alle 16, la naturopata e astrologa Alessandra Barbieri ci parlerà de La strega antica, la strega inquisita e la strega moderna. Visione storico astrologica, conducendoci in un vero e proprio viaggio all’origine di queste figure un tempo rispettate – e persino temute – come potenti guaritrici o per le loro infinite conoscenze e abilità, poi perseguitate, relegate ai margini della società e demonizzate, soprattutto nel periodo dell’Inquisizione.

Sabato 16 marzo 2024 "The Clockworks" live sul palco del Covo Club. Formati a Galway e ora residenti a Londra, i The Clockworks sono James McGregor (voce/chitarra), Sean Connelly (chitarra), Damian Greaney (batteria) e Tom Freeman (basso). La decisione unanime di trovare una svolta nella capitale del Regno Unito si è rivelata una buona decisione. Trasferitosi nel 2019, il quartetto è stato notato dal leggendario Alan McGee. Descritti da NME come “sh**-hot” ed elogiati da CLASH per la loro “feroce capacità di arrivare, con chitarre dal gusto post-punk da veri professionisti”, i The Clockworks hanno fatto uscire una serie di singoli impeccabili da quando è iniziata la loro collaborazione con McGee, guadagnando terreno a buon ritmo grazie a tracce del calibro di “Feels So Real”, “Enough Is Never Enough”, “Can I Speak To A Manager?” E “The Future Is Not What It Was”. Presenteranno dal vivo il loro nuovo album “EXIT STRATEGY”, in uscita a Novembre, incentrato su un protagonista che si trasferisce da Galway a Londra in cerca di significato, certo che, come protagonista del film della propria vita, la soluzione sta nel cambiare ambiente e comportarsi come qualcuno che in realtà non è.

Dal 15 al 17 marzo lo spettacolo "L'avaro" di Molièr in scena sul palco del Teatro Duse. Lo straordinario talento comico di Ugo Dighero al servizio dell’Avaro di Molière. L’attore genovese, già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta per la prima volta con una grande classico, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo. Nella commedia di Molière si assiste a un epico scontro tra sentimenti e soldi. Il protagonista è disposto a sacrificare la felicità dei figli, pur di non dovere fornire loro una dote e anzi acquisire nuove ricchezze attraverso i loro matrimoni.

Bologna si prepara ad accogliere due imperdibili giornate che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli di nicchia, grazie ad un’attenta selezione di venditori italiani a cura di 'dottor Gin'. Dopo i successi di Milano, per la prima volta arriva in città con l’amatissimo format “Gin & Sound”, la fiera per tutti gli appassionati di gin, un momento perfetto per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito. Durante le serate si potrà degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori e personalizzare il proprio Gin Tonic scegliendo tra quelli che più si preferiscono. La tonica resident è una tonica neutra a cura di Dandy Drinks. Appuntamento al DumBO.

Sabato 16 marzo 2024 live al Matis Club: Clorophilla con The Cube Guys, Samuele Sartini, Tanja Monies. Clorophilla è una serata con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house. Sabato 16 marzo in console The Cube Guys, Samuele Sartini e Tanja Monies. Nel 2005 Roberto Intrallazzi e Luca Provera hanno dato vita nel 2005 al sodalizio The Cube Guys: da allora è nata un’avventura musicale che li ha portati a suonare in tutto il mondo la loro house music sempre in grado di fare la differenza. Attivissimi anche sul fronte discografico, hanno remixato tra gli altri Sophie Ellis Bextor, Steve Angello, Moloko, Coolio, Ultra Nate, Roger Sanchez e Bob Sinclar.

Dal 15 al 17 marzo 2024 torna all'Unipol Arena "Bologna Mineral Show" edizione 2024. La manifestazione dedicata al mondo dei minerali, dei fossili e motro altro. Le attività saranno: BABY T-REX sarà possibile incontrare un cucciolo di T-REX che cammina tra le persone e gioca con i bambini. VIVI LA PRESTORIA, l'archeotecnico Alfio Tomaselli catalizzerà l’attenzione dei visitatori con una dimostrazione su come l’uomo preistorico lavorava le pietre e le ossa per ottenere armi ed utensili, come otteneva i colori polverizzando i vari minerali presenti in natura, accenderà il fuoco utilizzando varie tecniche. GAMING AREA:Una zona dedicata al gaming didattico legato alle scienze della terra...una pratica nata appunto "per gioco" ma che conquista sempre di più anche il pubblico adulto oltre che i più giovani. LA PESCA ALL'ORO, visto il grande successo di pubblico che riscuote la dimostrazione della ricerca dell’oro alluvionale setacciando le sabbie dei fiumi. IL GRANDE SCAVO, con la presenza di più siti di ricerca. AVVENTURA IN MIMIERA. LA TESTA DEL T-REX e LA BOCCA DI SQUALO GIGANTE.

Dal 16 al 17 marzo 2024 "L'Officina della Camomilla" live sul palco del Locomotiv Club. L’Officina della Camomilla è uno dei gruppi simbolo della scena indie italiana diventato un vero e proprio culto, grazie a brani ancora attuali, ad oggi di nuovo popolari tra le nuove generazioni. Dopo l’annuncio del nuovo disco, DREAMCORE, previsto per i primi mesi del 2024, e l’uscita del nuovo singolo venerdì 10 novembre, accompagnato dal videoclip,Woodstock ‘99: l’OFFICINA DELLA CAMOMILLA annuncia il tour nei club per marzo 2024.

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

Tutti gli altri appuntamenti in programma linkabili QUI

Bere e mangiare a Bologna: QUI le 'chicche' da non perdere

Se vuoi segnalare un evento clicca qui e compila il modulo!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY