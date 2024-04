Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna è pronta per un bel fine settimana primaverile. Che piova o che ci sia il sole l'agenda è fitta sia per quanto riguarda gli appuntamenti outdoor che per quelli indoor: insomma, dentro o fuori, purché ci si diverta. Dal live di Gabri Ponte all'Unipol Arena ai mercatini second hand, passando per le celebrazioni dedicate ai 150 anni di Guglielmo Marconi, si arriva in fretta al palco dell'Estragon (dove c'è Cisco), ma si fa anche tardi se si scelgono gli appuntamenti da nottanbuli nei locali dei biassanot.

Fra le cose da vedere in città segnaliamo la mostra a Palazzo Fava: "Da Felice Giani a Luigi Serra: in mostra la Bologna dell’Ottocento dalle collezioni d’arte della Fondazione Carisbo". Tutt'altro genere, ma sempre da vedere, l'esposizione a Palazzo Pallavicini "Squali e abissi".

Aperture in città: sabato 6 aprile, alle ore 11.30, alla presenza del sindaco di Bologna, apre il primo negozio della storica impresa emiliana Fabbri 1905, situato in via Rizzoli 40 C. Al simbolico taglio del nastro parteciperanno, insieme al primo cittadino, funzionari del Comune e della Sovraintendenza. Per la famiglia Fabbri saranno presenti Nicola e Carlotta Fabbri, quarta e quinta generazione dell’azienda che da più di cento anni porta il lato dolce di Bologna nel mondo.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Spettacoli, concerti, mostre, incontri, visite guidate e…la festa per i 150 anni dello scienziato. Si parte il 6 aprile nelle sale comunali e nei luoghi marconiani con la rassegna dedicata alla comunicazione con cui dal 2004 il Comune di Sasso Marconi ricorda il suo più illustre concittadino, Guglielmo Marconi. Una ricorrenza importante, che verrà celebrata non solo a livello nazionale ma anche sul territorio metropolitano, con una serie di iniziative coordinate dal Comitato che riunisce gli Enti locali impegnati a promuovere la figura dello scienziato. Il Comune di Sasso Marconi, che fa parte del Comitato insieme a Regione, Città metropolitana e Comune di Bologna, Università e Fondazione Marconi, ha contribuito alla definizione del calendario eventi programmando un’edizione speciale dei Marconi Days in cui trovano spazio spettacoli, concerti, mostre, incontri e visite guidate: eventi distribuiti nell’arco di venti giorni e pensati appositamente per festeggiare il 150° di Marconi nei luoghi dove fu inventata la comunicazione senza fili. QUI tutte le INFO.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

Torna sotto la tettoia Nervi (per la sua prima edizione primaverile) il Mercato delle Pulci di Bologna: dalla mattina e fino all'aperitivo. Riciclo, riuso, economia sostenibile ed etica non sono più soltanto parole e con il Mercato delle Pulci cittadino sono diventate realtà attraverso una iniziativa partita da comuni cittadini. Appuntamento domenica 7 aprile con: vestiti, complementi d’arredo, mobili, giocattoli per bambini, memorabilia, e tutto quello che pensate che a voi non serva più ma potrebbe essere di estrema utilità a qualcun altro, le cosiddette bazze!

Sabato 6 aprile 2024 tappa all’Estragon Club per Cisco che porta sul palco di Bologna "Riportando Tutto a Casa - Trent’anni dopo", tour celebrativo del trentennale disco d’esordio dei Modena City Ramblers. Era uno dei primi giorni di marzo del 1994, quando l’etichetta indipendente romana “Helter Skelter” pubblicò per la prima volta il lavoro di una band fino ad allora praticamente sconosciuta. Il disco di chiamava “Riportando Tutto A Casa”, la band “Modena City Ramblers” un ensemble di amici delle province di Modena e Reggio Emilia, che si rifaceva al folk tradizionale irlandese ed emiliano, con influenze dylaniane e un’impronta fortemente punk-acustica, ispirata ai loro tanto amati Pogues di Shane McGowan. Oggi, Cisco decide di celebrare il trentennale di quel lavoro ritornando sui palchi d’Italia nello stesso mese delle “Feste di San Patrizio” che così tanto hanno ispirato l’artista e la band. Lo fa con una scaletta speciale e supportato da una formazione esclusiva: sarà accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi MCR.

Sabato 6 aprile 2024 Gabry Ponte live sul palco dell'Unipol Arena. Gabry Ponte, all'anagrafe Gabriele Ponte è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. È stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue (Da Ba Dee). Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Marracash e Elisa.

Dal 6 al 7 aprile 2024 lo spettacolo "Babbo Bibbo e Mamma Mimma" in scena al Teatro Testoni Ragazzi. Questa è la storia di Lello, un piccolo Koala. Babbo Bibbo e Mamma Mimma sono il suo babbo e la sua mamma. Quando il piccolo Lello decide di andare alla scoperta del mondo, Babbo Bibbo e Mamma Mimma dicono di sì, anche se è molto piccolo. Sanno che il primo mondo da conoscere è quello del “vicino a casa”. Così lo fanno partire, seguendolo di nascosto senza farsi mai vedere. Nel suo viaggio il piccolo Koala incontrerà tanti personaggi, animali di tutti i tipi. Una storia sul rispetto per l’autonomia dei piccoli: “lasciar fare” avendo cura che il grado di rischio sia commisurato all’età, alle esperienze fatte e alle competenze dei bambini e delle bambine.

6. "Persone naturali e strafottenti" (in scena)

Al Dehon, dal 5 al 7 aprile, lo spettacolo "Persone naturali e strafottenti" con Marisa Laurito e Giancarlo Nicoletti. Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali. Di Giuseppe Patroni Griffi. Con Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo, Livio Beshir. Aiuto regia Giuditta Vasile. Costumi Giulia Pagliarulo. Disegno luci Daniele Manenti. Make up artist Vincenzo Verdesca. Direttore di scena Claudia Tagliaferro. Organizzazione Cinzia Storari. Foto Luana Belli. Ufficio stampa Rocchina Ceglia. Distribuzione Stefano Pironti – Chiediscena. Produzione Altra Scena. Regia Giancarlo Nicoletti.

7. Davvero? Cronache dalla Certosa

Il 6 aprile alle 14.00 una passeggiata con Roberto Martorelli tra le sale ed i chiostri della Certosa, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Visite illustri, storie d'amore lecite e illecite, omicidi, manifestazioni politiche, riunioni segrete. Il cimitero nel passato è stato un luogo molto meno tranquillo di quanto si possa pensare. A cura dell'Associazione Amici della Certosa con il Museo civico del Risorgimento. Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Prenotazione obbligatoria a prenotazionicertosa@gmail.com (necessario ricevere mail di avvenuta prenotazione). Ingresso: € 8,00 (pagamento preferibile con soldi contati)

8.“Rom(antico) Fashion Show”: la sfilata

La creatività come simbolo di libertà, la moda come omaggio alla storia di sinti e rom. Sabato 6 aprile alle ore 20.30, l’Officina di DumBO (via Camillo Casarini 19 a Bologna) accoglie “Rom(antico) Fashion Show”, sfilata in cui lo stilista di origini sinti Noell Maggini presenterà una selezione delle sue creazioni. Nato a Prato, 29 anni, Maggini crea collezioni e capi couture su misura, che vengono disegnati, tagliati e realizzati a mano. “Sarà la mia prima sfilata a Bologna e sono molto curioso – dice –. Ho portato i miei modelli a Firenze da Pitti Uomo e alla Milano Fashion Week, ma Bologna è una città importante per la moda, le sperimentazioni e i nuovi trend, ed è anche la città dove nel XV secolo è stata registrata per la prima volta in Italia la presenza romanì”. Con atelier e showroom a Prato, il brand di Maggini vende in tutta Italia. “Non so quando sia nata la mia passione per la moda, credo che sia nato io con lei – racconta Maggini –. Giusto una settimana fa ho trovato un mio quaderno delle elementari e c’erano già miei disegni di abiti”. A caratterizzare il suo stile, una forte sensualità e l’attenzione a intersezionalità, fluidità e sostenibilità. “La mia creatività è influenzata dalla mia cultura e, se c’è una cosa che contraddistingue la storia di rom e sinti, è proprio la ricerca della libertà – continua –. Con i miei capi non ripropongo però facili cliché e sfuggo dall’idea romantica che molti hanno di rom e sinti. Noi possiamo essere insegnanti, banchieri, operai e giostrai, ma non tutti hanno la mia fortuna di fare un lavoro creativo e non possono raccontare della loro appartenenza per evitare i pregiudizi e le discriminazioni che ancora ci sono”. La sfilata “Rom(antico) Fashion Show” è organizzata dalla cooperativa sociale Open Group in vista della Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti dell’8 aprile, con il finanziamento dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) nell’ambito delle attività per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo. L’ingresso è a inviti: per richieste di partecipazione scrivere una e-mail a comunicazione@opengroup.eu.

9."Dead Poets 3" al Mercato Sonato

Dopo il grande successo del tour "Dead Poets 3", dj FastCut ed Effe4 agency sono lieti di annunciare l'attesissimo quarto tour del capitolo della saga, promettendo un'esperienza live ancora più intensa e coinvolgente. Il Tour "Dead Poets 4 ad Honorem” segna il ritorno trionfale di uno degli eventi musicali più attesi nella scena hip hop, con l'energia travolgente e le performance mozzafiato che hanno reso celebre la saga. Dopo aver esaurito tutte le date del precedente tour, il nuovo capitolo promette di alzare l’asticella offrendo ai fan un live lungo, dinamico e ricco di sorprese. Il palco sarà infiammato dalle performance dei Dead Poets e del loro capitan DjFastcut, pronti a confermare il loro status nel rap game italiano. Il pubblico potrà godere di un viaggio musicale avvincente, con una scaletta che spazia dai successi più amati alle ultime uscite che cattureranno l'attenzione di tutti gli appassionati. Ma le sorprese non finiscono qui. Il tour "Dead Poets 4 ad honorem”ospiterà una serie di ospiti speciali e collaborazioni che aggiungeranno un tocco unico e straordinario ad ogni concerto. Gli spettatori avranno l'opportunità di sperimentare una fusione di stili e talenti che renderà ogni data un evento unico nel suo genere. Siamo entusiasti di portare il quarto capitolo della nostra saga in giro per l'Italia. Sarà un viaggio epico e non vediamo l'ora di condividere questa esperienza unica con tutti voi. Appuntamento sabato 6 aprile al Mercato Sonato di via Tartini.

Dal 5 al 7 aprile 2024 lo spettacolo "Cyrano De Bergerac" al Teatro Duse. In scena al Teatro Duse il pluripremiato Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, adattato, diretto e interpretato da Arturo Cirillo che, proprio per questo lavoro e oltre che per ‘Il gioco del panino’ ha vinto come attore e regista il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2023. Lo spettacolo, che vanta numerose candidature all’Ubu e all’Hystrio Twister, si è aggiudicato anche il Premio Le Maschere del Teatro 2023 per i migliori costumi, firmati da Gianluca Falaschi. In scena, accanto a Cirillo, ci sono Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Le scene sono di Dario Gessati, il disegno luci di Paolo Manti, la musica originale e le rielaborazioni di Federico Odling.

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

