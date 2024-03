Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La noia la scacciamo anche questo fine settimana rimboccandoci le maniche alla ricerca dei nostri eventi preferiti. Fra star della musica elettronica e animali da palcoscenico che offrono spettacoli di alto livello alle platee bolognesi, ci sta anche un bel mercatino dell'usato per sfogarsi nello shopping (sostenibile) che dà una seconda vita alle cose. Gli eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna non si fermano all'8 marzo, ma proseguono oltre e in tutti i comuni della Città Metropolitana (QUI l'elenco completo).

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dall'8 al 9 marzo 2024 Ambra Angiolini in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Olivia Denaro". C’è una storia vera, e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la “parte offesa”, avrebbe automaticamente estinto la condanna (anche se ai danni di una minorenne), cerca il suo posto nel mondo.

Sabato 9 marzo 2024 Peggy Gou in concerto sul palco dell'Unipol Arena. La rivoluzionaria regina della musica elettronica torna in Italia e passa da Bologna. Dopo il trionfale successo di ‘It Goes Like Nanana’, Peggy è pronta a trasformare l’Unipol Arena in un grande evento dance per tutti i suoi fan Italiani. Qualche info in più su di lei? La collaborazione con Lenny Kravitz va menzionata per forza, ma in generale il suo talento non è solo alla console: eclettica e curiosa, è anche fondatrice di un'etichetta discografica che si chiama Gudu. Sul palco insieme a Peggy Gou ci saranno altri due tra gli astri nascenti del panorama internazionale, l'artista londinese Tsha e l'ucraina Alinka.

Dall'8 al 10 marzo 2024 Vito in scena al Teatro Fanin di S, Giovanni in Persiceto con lo spettacolo "L'altezza delle lasagne - monologo di sopravvivenza gastronomica". Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef? Si può preparare una torta di mele ecosostenibile senza sfruttare l’ambiente? Nel nuovo one man show Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Sabato 9 marzo 2024 lo spettacolo "Vissi d'arte, omaggio a Maria Callas" in scena al Teatro Consorziale di Budrio. Un concerto dedicato alla grande artista. Dall'infanzia ai grandi successi, tra luci e ombre, la storia e la carriera di una donna, un'artista, un'icona rimasta nella storia e nel cuore del pubblico. La narrazione di Alfonso De Filippis, con immagini di repertorio, accompagna le voci di un soprano e di un mezzo soprano, per ascoltare arie e duetti tra i più celebri della lirica.

Sabato 9 marzo Giancane live sul palco del Locomotiv Club. 10 anni di Giancane, 10 anni dalla stampa di Carne, il suo primo EP. Per l’occasione ci sarà una ristampa in edizione limitata dell’EP ed un tour speciale nei club italiani con uno spettacolo completamente rinnovato e una nuova scaletta.

Sabato 9 marzo 2024 Claudio Santamaria e Francesca Barra in "Shakespeare 2.0 - Lucrezia". Lo stupro di Lucrezia scritto nel 1594 e dedicato a Henry Wriothesley, duca di Southampton, affronta un tema attuale e scottante: quello della violenza di genere e del femminicidio. Claudio Santamaria dà voce all’atroce sventura della nobile Lucrezia – sposa di Collatino, violentata da Sesto Tarquinio, irruente e spregiudicato figlio dell’ultimo re di Roma – presentando questo poemetto di Shakespeare come un ideale manifesto contro ogni sorta di fenomeni del genere. Lo spettacolo insegue i pensieri e le visioni della vittima la cui voce si dilata e diviene uno dei più alti esempi di meditazione sulle conseguenze dello stupro visto dalla parte di una donna.

Nel mese di marzo la Pinacoteca propone alcuni laboratori per bambine/i e famiglie fra le opere della collezione permanente. Domenica 10 marzo + domenica 24 marzo 2024, ore 16.30 "L’altra metà dell’arte". In molte opere della Pinacoteca si incontrano storie tutte al femminile: sante, eroine, muse, principesse, madri, figlie, monache e nobildonne. A illustrarle è però quasi sempre un uomo. Dov’è dunque finita l’altra metà dell’arte? Il percorso di visita mostra l’evoluzione del ruolo delle donne nella storia e nella società dal Trecento in poi, fino alla rivoluzione del Cinquecento che porterà artiste come Lavinia Fontana a conquistare la libertà della professione con la fama e il prestigio che ne derivano. Durante la fase del laboratorio le bambine, i bambini e le loro famiglie scardineranno gli stereotipi di genere insiti nelle fiabe, nei racconti e nei dipinti e che hanno contribuito ad adombrare quella metà che oggi ha invece la possibilità e il diritto di risplendere.

Sabato 9 marzo 2024 L'Rain live sul palco del Covo Club. La polistrumentista, compositrice, interprete e curatrice L’Rain (Taja Cheek) ritorna con il suo terzo album “I Killed Your Dog”. Riprendendo i temi di dolore e identità che hanno caratterizzato il suo lavoro precedente, “I Killed Your Dog” analizza l’atto del ferire le persone che ami di più. Multistrato nel soggetto e nella forma, le esplorazioni sonore di L’Rain interrogano il modo in cui la molteplicità di emozioni ed esperienze si intersecano con l’identità. Lo sperimentale e l’ipercommerciale; l’aspettativa e la realtà; la speranza e la disperazione. “Sto immaginando un mondo di contraddizioni, come sempre”, spiega Cheek. “Sensuale, forse anche sexy, ma terrificante e strano”. Scritto in mezzo al dolore dal punto di vista di una meritata maturità, “I Killed Your Dog” porta il mondo sonoro delineato da L’Rain nell’album “Fatigue” del 2021 su una nuova avvincente traiettoria.

Domenica 10 marzo 2024 Angelo Duro in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Sono cambiato". Angelo Duro torna in scena con il suo spettacolo Sono cambiato. Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) fa sapere di essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la vostra curiosità, e adesso non aspettate altro che vederlo in scena nel suo spettacolo.

10. Mercato delle pulci in Piazza Lucio Dalla

Domenica 10 marzo ultima edizione invernale del Mercato delle Pulci di Bologna: un'ottima occasione per acquisti a prezzi imbattibili in Piazza Lucio Dalla (sotto la Tettoia Nervi). Riciclo, riuso, economia sostenibile ed etica non sono più soltanto parole: sono ben 250 gli stand di questo mercatino, tutti a disposizione di chi vuole dare una nuova vita ai propri oggetti e poi a chi è a caccia di "bazze". Cosa c'è? Vestiti, complementi d’arredo, mobili, giocattoli per bambini, memorabilia e tanto altro...Per gestire fame e sete: un bar, truck food per bere e mangiare qualcosa in compagnia, dj set e concerti per sentire buona musica il tutto in un’atmosfera gradevole e gioiosa.

