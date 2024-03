Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Teatro, musica, feste e ancora Carnevale. Il mese di marzo comincia con un fine settimana movimentato nel vero senso della parola visto che si corre con la Bologna Marathon. Una serie di belle sorprese per gli amanti della musica e del teatro non mancheranno e serviranno forse a compensare il persistere del maltempo.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Bologna si fermerà per aprire le braccia ai podisti domenica 3 marzo e c’è da credere che, fra maratona e mezza ma anche con il robusto contributo della 30 Km dei Portici, saranno migliaia coloro che affronteranno le strade bolognesi in maglietta, calzoncini e scarpe da corsa: è infatti il momento della Bologna Marathon. Pensare a una Bologna coinvolta solo nella domenica sarebbe però un errore perché già dal venerdì tutta la città avrà il carattere di vera e propria capitale della corsa. Piazza Maggiore, sede di partenza e arrivo, offrirà a podisti e accompagnatori una lunga serie di eventi collaterali sempre legati al podismo, con musica presente per tutto il tempo coinvolgendo anche le zone limitrofe. Palazzo d’Accursio e la bellissima Sala Ercole ospiteranno i tavoli della segreteria per la consegna dei pettorali, in uno scenario scintillante. Tra Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore ci saranno oltre 30 espositori con un grande punto ristoro sempre aperto e dove poter assaggiare la tipica mortadella bolognese.

Per la prima volta il Settore Musei Civici Bologna si unisce al Settore Sport del Comune di Bologna in occasione della Maratona di Bologna con l’iniziativa M+M: Maratona e Musei. Cultura e sport si incontrano per ampliare l’accesso al patrimonio museale cittadino e rendere i musei civici di Bologna luoghi sempre più accessibili e inseriti nei circuiti del turismo locale, nazionale e internazionale.

La terza edizione della manifestazione sportiva vedrà lo svolgimento di diverse gare nella giornata di domenica 3 marzo 2024: Bologna Marathon con i suoi 42,195 Km, la 30 Km dei Portici, dedicata a uno dei simboli più caratteristici e importanti della città, l'edizione XX della UnipolMove RUN TUNE UP, storica mezza di Bologna e la Tecnocasa Bologna CityRun, non competitiva di 5 Km. Prevista inoltre per sabato 2 marzo la prima Tigotà Kids Marathon, un appuntamento speciale dedicato a bambine e bambini, dai 4 ai 10 anni.

Presentando alle casse dei musei civici il pettorale (fisico o in foto) di almeno una delle cinque competizioni, i partecipanti avranno diritto ad alcune agevolazioni, per sé e per due accompagnatori: partecipazione gratuita a 40 visite guidate tematiche in lingua italiana e inglese e a uno speciale servizio di accoglienza nelle sale, nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, in sette sedi museali (Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento, Cimitero Monumentale della Certosa) per raccontare storie di sport e non solo legate alle collezioni dei musei; ingresso ridotto in tutti i musei civici che prevedono un biglietto di ingresso a pagamento (Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento), valido dal 1 marzo al 30 giugno 2024; distribuzione gratuita di spillette ricordo con il logo dell’iniziativa M+M: Maratona e Musei.

Dal 2 al 3 marzo 2024 si svolgerà a Monghidoro, nel cuore delle terre di BOM, il tradizionale appuntamento con la Festa del Maiale giunta quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Anno dopo anno, la festa monghidorese attira tanti curiosi e affezionati per celebrare il sapore della montagna e per vivere gli appuntamenti e le esperienze che caratterizzano il weekend di festa. Le vie del paese saranno animate da bancarelle (dove sarà possibile acquistare carni e prodotti tipici) e soprattutto dai norcini, coloro che tramandano la tradizione di lavorare carni e insaccati nella maniera tipica montanara. Parteciperanno anche gli esercizi commerciali e i ristoranti monghidoresi, che presenteranno menu a tema dedicati alla manifestazione. Novità del 2024 saranno gli aperitivi con degustazione, proposti nei bar del paese già a partire dal pomeriggio di sabato 2 marzo.

Domenica 3 marzo 2024 "Alice nel pianoforte delle meraviglie" al Teatro Antoniano. Alice assiste annoiata ad una lezione di musica, quando all’improvviso spunta un bianconiglio che si infila nella coda del pianoforte. Come per magia il pianoforte inizia a suonare la Marcia alla turca di Mozart…Alice segue il bianconiglio e si ritrova in un mondo fantastico dove incontra lepri valzerine, cappellai al chiaro di luna e un’iraconda Regina che mette in fila tutte le note… Le note sono quelle dei pezzi pianistici più celebri, in una ideale rappresentazione della storia di questo meraviglioso strumento. Consigliato dai 3 anni, durata 60′ circa.

Dall'1 al 3 marzo 2024 Massimiliano Gallo in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Amanti". Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte si aprono. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto su e risale con Giulio. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono infatti che entrambi frequentano la stessa analista specializzata in problemi di coppia. Due mesi dopo ritroviamo Claudia e Giulio in una stanza d’albergo, sono diventati amanti. Entrambi sposati si vedono regolarmente e clandestinamente per stare insieme. E si dicono che è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c’entra con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone si incontrano ripetutamente e pretendono di controllare sesso e amore? Amanti è una nuova brillante e divertente commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e, in definitiva, sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Situazioni e dialoghi strapperanno risate al pubblico ma saranno anche utili a esplorare dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione e talvolta pericolo.

Sabato 2 marzo 2024 al Mercato Sonato, Tonino Carotone Unplugged Experience. Antonio De La Cuesta, in arte Tonino Carotone, è un artista internazionale diventato ormai culto. Nasce a Burgos (Castiglia e León) e cresce in un sobborgo di Pamplona ascoltando la radio e guardando la tv. Assorbe così le melodie scanzonate dei varietà e delle pubblicità, scoprendo la musica di Luis Aguila, Trini Lopez e Peret. Il suo più grande amore, però, è da sempre la musica italiana. Se, per il look, la sua fonte d’ispirazione è Fred Buscaglione, è da Renato Carosone che trae lo pseudonimo. Arriva in Italia per la prima volta nel 1995 ma raggiunge il successo del grande pubblico solo nel 2000 con l’album Mondo difficile, che diventa subito Disco d’Oro. Negli anni ha collaborato con Manu Chao, Eugene Hùtz (Gogol Bordello), Erriquez (Bandabardò), Pietra Montecorvino, Locomondo, Arpioni, Zibba, Vallanzaska, Piotta, Pietra Montecorvino, Roy Paci, Africa Unite e molti altri. Giunto, ora, nell'età della piena maturità artistica, Tonino Carotone sente l'esigenza di riarrangiare e reinterpretare i suoi principali successi. Una versione più intima, certo, ma non per questo meno energetica o sincera di sé stesso, pensata e studiata affinché richiami le sonorità e le tradizioni della sua terra.

Domenica 3 marzo 2024 il "Mi Ami Club Tour"– il giro dei live club italiani più significativi e rilevanti per l’ecosistema musicale locale, organizzato da MI AMI Festival con il supporto di Dr. Martens – fa tappa a Bologna al leggendario Covo. Con: la furente compagine garage dei Milanosport, che presenta il nuovo disco; l’elettronico duo bergamasco Planet Opal, per siderurgiche accelerazioni; l’indie band chitarrine-centrica patavina TA GA DA’.

Da sabato 1 a domenica 3 marzo 2024 la Compagnia della Ragnatela sul palco del Teatro Dehon presenta lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" . Don Silvestro, parroco di un immaginario paese di montagna, riceve una telefonata del Padreterno in persona che gli comunica l'intenzione di mandare sulla terra il secondo diluvio universale e riceve l'incarico di costruire un'arca di legno, per mettere in salvo dal diluvio tutti gli abitanti e gli animali del paese. Per portare a termine il suo compito il curato avrà bisogno dell'aiuto dei compaesani, che non subito gli crederanno. Di don Silvestro è perdutamente innamorata Clementina, figlia del sindaco del paese, Crispino; quest'ultimo, avido e miscredente, è invece ostile al parroco e tenta di ostacolarlo in tutti i modi, creandogli non pochi problemi. Don Silvestro non può ricambiare l'amore di Clementina per rispettare il vincolo del celibato ecclesiastico. La storia è impreziosita da altre figure come Consolazione, una donna di facili costumi che giunge in paese a distrarre dai doveri coniugali gli uomini del paese, proprio nella notte prima del diluvio, destinata dal Signore alla procreazione. A ristabilire l'ordine e riportare gli uomini del paese tra le braccia delle mogli penserà nuovamente il Signore, che ridonerà all'impotente Toto, lo scemo del villaggio, la sua virilità per tenere impegnata Consolazione. Alla fine il diluvio viene scongiurato proprio da Don Silvestro, convincendo Dio che è meglio lasciar perdere. Nel gran finale si fa festa attorno ad una tavola, sulla quale scende una cascata dorata come segno del Suo arrivo.

È per Lui che si aggiunge un posto a tavola.

Dal 2 marzo fino al 1° aprile, tutti i sabati e le domeniche (con l'eccezione di domenica 31 marzo, Pasqua) e lunedì 1 aprile (Pasquetta) dalle h 10 alle 13 e dalle h 14 alle 17 acquistando il biglietto del museo sarà possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale secondo due diverse modalità:

- Chiedi all’archeolog*: un mediatore sarà a disposizione del pubblico per indirizzare nella visita e rispondere alle libere domande e curiosità sulle collezioni del museo. Per “aprire tutti gli scrigni” del museo, la postazione del mediatore si sposterà fra le sale secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto;

- Tutti al Museo Archeologico (fino a esaurimento posti, max 10 persone per turno): sarà possibile fare un’esperienza al museo accompagnati da una mediatrice del progetto “Musei Inclusivi e Aperti” che ha l'obiettivo di avvicinare al patrimonio culturale pubblici differenti per età e provenienza, favorire l'inclusione sociale e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale cittadina.

Domenica 3 marzo 2024 "Carnevale dei bambini" a Granarolo dell'Emilia. Programma: dalle 14.30 alle 16.30 sfilano sulla via San Donato quattro carri allegorici, provenienti dal carnevale di Pianoro, con un ricchissimo gettito di caramelle, dolciumi e piccoli regali per tutti. La sfilata sarà accompagnata dalla banda musicale. Torna anche Granella, la maschera ufficiale di Granarolo e si tiene anche un Baby Luna Park in piazza 8 marzo. Ci sarà inoltre il primo concorso per il Gruppo di classe in maschera più numeroso. In piazza del Popolo punto ristoro-bar gestito da Pro-Loco Granarolo Dell'Emilia, Polisportiva dilettantistica Lovoleto e Parrocchia di Quarto, con vendita di sfrappole, raviole e salame al cioccolato.

10. Tarocchi: un incontro dedicato alla mostra delle streghe

Domenica 3 marzo alle 16 Cristina Dorsini, Art Director dell’azienda nonché storica dell’arte e ricercatrice di fama internazionale, arriva alla mostra Stregherie a Palazzo Pallavicini per parlare delle celebri carte da gioco nell’incontro "I Tarocchi: Storia, Arte e Cultura nelle corti italiane del 1400". Tarocchi: basta solo il nome per evocare alla mente un potere arcano, esoterico e misterioso. La stessa origine di queste carte si perde nella notte dei tempi. Forse inventate nell’antico Egitto, più realisticamente nate in Cina, la patria della carta, esse si diffusero in tutta Europa tra il XVII e XVIII secolo. È proprio in Italia però che ha origine, nel Quattrocento, il mazzo dei Tarocchi come lo conosciamo noi oggi, e Cristina Dorsini, in questo imperdibile evento, ce ne racconterà l’affascinante storia – soffermandosi anche sugli aspetti artistici e iconografici – muovendosi tra le corti italiane del Quattrocento, dove i Tarocchi circolavano ampiamente come amatissimo passatempo dei signori e degli aristocratici. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto dell’evento online, sul sito www.stregherie.it, per confermare la prenotazione. Il biglietto per partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato ha il costo di € 5,00.

