"Siamo tutti Signor G!". Rassegna di teatro/canzone a Colle Ameno

Dopo il successo dello scorso anno, torna con una nuova edizione "Siamo tutti Signor G!", rassegna di teatro/canzone promossa dall’associazione culturale “Le Nuvole” con il patrocinio del Comune.

In un contesto suggestivo come quello del settecentesco borgo di Colle Ameno, a Pontecchio, la rassegna propone cinque serate di spettacolo ispirate all'arte e all'eredità espressiva di Giorgio Gaber. Cinque appuntamenti che esplorano terreni musicali diversi dal jazz alla canzone d'autore fino alla musica popolare e combinano narrazione, musica e azione teatrale in modi e forme di volta in volta diversi, per raccontare storie esemplari e indagare l'animo umano, spaziando tra luoghi reali e immaginari.

Programma:

Si comincia sabato 14 ottobre con "I am Billie", un omaggio a Billie Holiday e alla sua musica. Attraverso aneddoti, curiosità e i brani interpretati da Valentina Mattarozzi (con Teo Ciavarella al piano e Igor Palmieri al sax tenore), lo spettacolo ripercorre la storia di una delle più grandi cantanti americane di tutti i tempi, in prima linea anche nella lotta alle discriminazioni razziali.

Si prosegue il sabato successivo, 21 ottobre, con "Nu suonno e le città invisibili", rilettura in musica e parole de "Le città invisibili" di Italo Calvino, a cura di Gabriele Via e Peppe Aiello.

Dopo una breve pausa, la rassegna riprende l'11 novembre con "D'amore di Morte e di Bellezza", spettacolo della compagnia "Vocinarte" che, fondendo poesia, musica e teatro, dà vita a un viaggio intimo e sentimentale attraverso i temi dell'amore, della bellezza e della morte, narrati dai grandi cantautori italiani (Guccini, De Andrè, Battiato, De Gregori, Dalla, Vecchioni, Fossati...).

Sabato 18 novembre Roberto Menabò ci porta tra le atmosfere della Pianura Padana interpretando una serie di canzoni ispirate al libro "Sette ballate di pianura", in cui l'artista racconta storie che trovano il proprio filo conduttore nello scorrere, lento e immaginifico, del Po.

"Siamo tutti Signor G!" si chiude il 25 novembre con "ChiareOscure". Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, uno spettacolo che mette a fuoco i molteplici aspetti della personalità femminile, esplorandone tempi, sfondi, colori e... ombre. Con Monica Corsi, Barbara Baldini, Maria Chiara Pazzaglia e Luca Signorelli.

Tutti gli spettacoli si svolgono nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno con inizio alle 21.15.

Biglietto d'ingresso: 8 Euro - Info e prenotazioni: 339 2309012 (Le Nuvole)