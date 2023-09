"Soen" live al Locomotiv Club

Torna in Italia il supergruppo prog metal svedese SOEN per un unico concerto. L’appuntamento esclusivo sarà sabato 30 settembre 2023 a Bologna presso Locomotiv Club, a supporto del nuovo album “Memorial” in uscita il prossimo 1° settembre, oggi fuori il nuovo singolo “Unbreakable”. I biglietti per il concerto italiano sono da ora disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket, ingresso riservato ai soci AICS.

Il nuovo singolo “Unbreakable” è una dichiarazione di intenti di ciò che verrà dal prossimo album e vede la band adottare un approccio molto più pesante, pur mantenendo la propria sensibilità melodica. Il nuovo album “Memorial”, in uscita per Silver Lining Music, ha una guida potente e vede la band incanalare i mali della società attuale con una ferocia frizzante e pesante, ma allo stesso tempo mostra ancora la miscela unica di prog, aggressività e bellezza dei Soen. “Memorial” è intriso di melodia con chitarre e ritmi schiaccianti dall’inizio alla fine, un classico hard rock moderno e stimolante.

Oltre ai fondatori Martin Lopez (batterista) e Joel Ekelöf (voce), i Soen sono completati da Lars Enok Åhlund (tastiere e chitarra), Oleksii ‘Zlatoyar’ Kobel (basso) e Cody Ford (chitarra solista), suoneranno al Download Festival (GB) di quest’anno domenica 11 giugno, prima di intraprendere il Memorial 2023 tour in Europa questo settembre, con il nuovo concerto aggiunto in Italia al Locomotiv di Bologna.