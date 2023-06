“Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo”. Per un'estate da ridere

Dal 6 luglio al 24 agosto ritorna la quarta edizione del Festival “Sotto le stelle di Dozza: i Comici del Borgo”, il cartellone estivo degli eventi di teatro, cabaret, canzone, realizzato dal Teatro La Bottega del Buonumore APS con l’Amministrazione Comunale di Dozza.

Gli spettacoli fanno parte del cartellone della terza edizione del Festival dei Borghi più Belli d’Italia emiliano-romagnoli. Indicato nel 2020 dall’Associazione nazionale ‘I Borghi più belli d’Italia’ quale evento di interesse per la valorizzazione turistica dei gioielli della penisola, il Festival registra anche quest’anno l’adesione di molti Comuni iscritti al sodalizio. La situazione ideale per elaborare una proposta condivisa che parte da Dozza ma andrà in scena, in contemporanea, in altri paesi della regione. Con un obiettivo univoco: promuovere le peculiarità dei borghi italiani come elemento distintivo delle eccellenze del territorio.

Calendario degli spettacoli:

Quattro serate nel borgo di Dozza, nella cornice della centralissima Piazza Zotti, nel mese di luglio alle ore 21.30 con ospiti:

6 LUGLIO: DAVIDE DALFIUME con gli allievi del corso di comicità di Università Aperta di Imola;

13 LUGLIO: GIORGIO ZANETTI

20 LUGLIO: DANIELE RACO

27 LUGLIO: SERGIO CASABIANCA

Quattro serate in Piazza Libertà a Toscanella nel mese di agosto alle ore 21 con ospiti:

3 AGOSTO: ANDREA RONCATO in 'A night with Andrea Roncato' serata di raccolta fondi per progetti di ripristino danni causati dall'alluvione in Romagna

10 AGOSTO: DUILIO PIZZOCCHI

17 AGOSTO: ENRICO ZAMBIANCHI

24 AGOSTO: NORBERTO MIDANI