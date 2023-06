“Summer Fest”, al Gran Reno: Raul Cremona, Zero Assoluto e tanti altri

Una nuova terrazza per l’estate, dove gustare il tramonto sulle colline tra musica, cabaret, spettacoli per i più piccoli e cinema. Venerdì 23 giugno, lo show del comico Raul Cremona dà il via a “Summer Fest”, il primo festival organizzato da Gran Reno con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno nella nuova area esterna del centro commerciale (via Marilyn Monroe 2). Oggetto di un intervento di rinnovamento e ampliamento che ne ha raddoppiato spazi e negozi (passati da 70 a 160), il Gran Reno vanta anche, infatti, una nuova arena panoramica dedicata all’intrattenimento, interamente attrezzata e in grado di accogliere fino a 900 persone a serata.

In calendario per “Summer Fest” dodici appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, dai bambini agli adulti. Si inizia venerdì 23 giugno alle ore 21 con uno dei comici più amati d’Italia, Raul Cremona. Volto noto al pubblico delle trasmissioni Mai dire gol e Zelig e agli amanti dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Checco Zalone, Cremona presenterà uno spettacolo in forma di recital, proponendo un viaggio – a tratti surreale – lungo la sua memoria artistica. Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag e maschere di ogni tipo saranno gli ingredienti di questo momento inaugurale, in cui non mancheranno colpi di scena e comicità.

Sabato 24 giugno alle ore 21, al Gran Reno arrivano gli Zero Assoluto, il duo musicale romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che ha conquistato il pubblico con brani come Per dimenticare, Semplicemente, Appena prima di partire.

Quella degli Zero Assoluto sarà un’esibizione con le hit più conosciute dei loro 20 anni di carriera, compreso l’ultimo singolo Sardegna.

Ancora, domenica 25 giugno alle ore 18.30 la terrazza si animerà con il “Magic Show delle Winx”, uno spettacolo di magia e divertimento che lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Giovedì 29 giugno alle ore 21 si ride con il “PanPers comedy show”: il duo composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, noto sui social e per le partecipazioni a Colorado, presenterà uno spettacolo di cabaret in cui alternerà attualità con i pezzi più famosi del repertorio.

Venerdì 30 giugno alle ore 21, la cover band Queen on Fire infiammerà il palco con le canzoni più amate dei Queen, dai più grandi successi firmati da Freddie Mercury fino ad alcune rarità.

Per inaugurare il nuovo mese, sabato 1 luglio alle ore 21 Cricca e Aaron, cantanti e amici dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, daranno vita a un concerto live tra duetti e l’esecuzione dei loro brani più famosi.

Domenica 2 luglio alle ore 18.30, appuntamento per teenager in compagnia di Charlotte M.: la giovane youtuber e influencer si esibirà tra canto e ballo e incontrerà sul palco i suoi fan.

Si riprende mercoledì 5 luglio alle ore 21 con l’esibizione della Bononia Sound Machine, soul-funk band di dodici elementi nata a Bologna nel 1992, tra le più apprezzate del panorama italiano della black music.

Giovedì 6 luglio alle ore 21, sarà “buona la prima” con i match di improvvisazione teatrale messi in scena dalle squadre del gruppo artistico “16 Lab Experiencial Training”: il pubblico potrà partecipare attivamente allo spettacolo, fornendo spunti per le improvvisazioni e decretando il vincitore.

Venerdì 7 luglio alle ore 21, energia e divertimento con il dj-set di Marvin & Prezioso, sulla scena dagli anni Novanta nei migliori club e festival internazionali.

Sabato 8 luglio alle ore 21, ritmi hip-hop con il concerto live del rapper Anastasio: il vincitore della dodicesima edizione di X Factor proporrà una selezione dai suoi album Atto zero e Mielemedicina e dei suoi singoli più noti.

Infine, per l’ultimo appuntamento di “Summer Fest”, domenica 9 luglio la terrazza del Gran Reno si tingerà d’oro per un’intera giornata dedicata allo Zecchino d’Oro, che inizierà con un casting per scegliere i nuovi protagonisti della prossima edizione del festival dedicato alla musica per bambini. Dalle ore 18.30, musica e danza con gli ultimi successi del programma.

Tutti gli eventi di “Summer Fest” sono gratuiti: per partecipare basta scaricare l’app “Io&Gran Reno” disponibile su Apple Store e Google Play e ritirare il braccialetto presso il box informazioni (piano terra del centro commerciale, porta Nord) il giorno stesso dell’evento dalle ore 9.00 fino a 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Dopo “Summer Fest”, dal 14 luglio al 3 settembre l’arena del Gran Reno ospiterà – per 52 serate consecutive – “Il cinema d’estate”, la nuova rassegna cinematografica con il patrocinio della Cineteca di Bologna, che proporrà una selezione delle migliori pellicole internazionali e italiane della scorsa stagione, anteprime e incontri con gli autori: tra i titoli in programma, il film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2022 Triangle of Sadness, la commedia con Tom Hanks e Rachel Keller Non così vicino, il thriller di Andrea Di Stefano L’ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino, l’animazione di Super Mario Bros., il nuovo lavoro di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire e quello di Steven Spielberg The Fabelmans.