Il ritorno dei Take That: il "Life Under The Stars Tour" fa tappa a Bologna

I Take That stanno per tornare! L'annuncio è fresco: il loro ritorno in Europa sarà con il Life Under The Stars Tour. E il concerto bolognese sarà davvero sotto le stelle visto che l'appuntamento è per l'11 luglio 2024 al Sequoie Music Park. L'album invece esce il 24 novembre. Sul palco salirà la formazione: Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald.

Ecco le quattro date italiane:

7 Luglio - Marostica, Piazza Castello

8 Luglio - Roma, Auditorium Morricone

10 Luglio - Trani, Piazza Duomo

11 Luglio - Bologna, Sequoie Music Park