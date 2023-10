Visita guidata "Ci vediamo da Lucio!"

Sabato 4, 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre "scopri la Casa di Lucio e partecipa a una visita guidata esclusiva".

Ti muoverai tra gli spazi della sua Casa in Via d’Azeglio dove l’artista ha vissuto e lavorato, scoprendone gli aneddoti più interessanti e le curiosità: il suo legame con la città, le amicizie e gli ospiti illustri, come le grandi canzoni sono state scritte e realizzate. Scoprirai del Lucio attore e regista, appassionato di pittura e scultura, cinema, teatro, fotografia e poesia. Un’esperienza tra suoni, immagini e colori che ti faranno avvicinare ancora di più al suo mondo.