Visita guidata al Museo per la memoria di Ustica

Domenica 22 gennaio visita guidata al museo a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Una visita al luogo che l'artista francese Christian Boltanski ha creato per la città in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un'occasione per riflettere sulla memoria e sull'identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra storia contemporanea.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it entro le h 13 del venerdì precedente.