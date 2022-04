Vito Mancuso presenta: "La mente innamorata" all'auditorium del Mast

Nel saggio “La mente innamorata” Vito Mancuso indica al lettore la strada da percorrere per ascoltare il maestro interiore che ognuno custodisce dentro di sé, e raggiungere uno stato di felicità dell’esistenza puro e reale, sognante ma ad occhi aperti. Sperimentiamo costantemente dentro di noi inquietudine, paura, talora angoscia, e un ribollire di emozioni che obbliga la mente a un duro, continuo lavoro. Eppure, ciascuno possiede nel profondo anche la forza esplosiva necessaria per sciogliere il nodo delle assillanti domande che tormentano l’esistenza, e per puntare a quell’ideale che nei secoli è stato chiamato in vari modi: Dio, Tao, Dharma, Spirito Santo, oppure amore, bene, sapienza. In questa nuova tappa del suo percorso filosofico, Vito Mancuso sostiene che l’equilibrio tra l’irrazionalità dell’amore e la pura logica della mente è ancora possibile: per dimostrarlo chiama a raccolta le vite e le esperienze di grandi del presente e del passato – da Dante a Hannah Arendt, da Giordano Bruno a Etty Hillesum – in un ideale pantheon di menti innamorate capaci di conquistare quella grazia che è il frutto più bello di ogni educazione spirituale.

La rassegna Le voci dei libri è curata da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e presenta un programma ricco di appuntamenti con grandi autori, giornalisti ed esponenti del mondo culturale, che dialogano sugli ultimi libri in uscita.

La rassegna gode del Patrocinio del Centro per il libro e la lettura del Mic – Ministero della Cultura e del prezioso contributo di Bper Banca. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube di Bologna Biblioteche.