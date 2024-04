Zecchino d’Oro Show: lo spettacolo arriva a Bologna

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, approda nei teatri italiani con 2 nuove date che coinvolgeranno Piemonte ed Emilia Romagna (a Bologna). Dopo il grande successo dello scorso anno, prosegue nel 2024 lo Zecchino d’Oro Show, un evento teatrale che racconta il mondo dello Zecchino d’Oro facendo cantare e ballare adulti e piccini sulle note di alcune delle canzoni più famose della storia della manifestazione canora.

Lo Zecchino d’Oro Show, nato dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, porta in scena il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la musica che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni di bambine e bambini, trasformandola in uno spettacolo teatrale interattivo durante il quale gli spettatori verranno trascinati in un’avventurosa caccia al tesoro.

Sul palco, assieme ai bambini e alle bambine (di età compresa tra i 4 e i 12 anni) del Piccolo Coro, saliranno anche i due fratellini attori Gregorio e Sabina e la mascotte Nunù, l'anisello più famoso d’Italia. Insieme metteranno in scena i brani più indimenticabili della manifestazione canora: dai Quarantaquattro gatti, passando per il Katalicammello e il Panda con le Ali. Uno show per i bambini di oggi, ma anche per quelli di ieri.

“Lo Zecchino d’Oro Show è un’esperienza immersiva fatta di suggestioni sonore ed effetti speciali che danno vita a un mondo di musica e canzoni radicato nell’immaginario collettivo creando un momento spensierato di condivisione per le famiglie”, spiega la Direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni. “Passione ed entusiasmo sono energie che ogni giorno accompagnano il coro e che, in queste occasioni, vogliamo condividere e portare sul palcoscenico attraverso la musica e le storie più amate dal grande pubblico”.

“Da sempre, il Piccolo Coro si fa portavoce dei valori di Antoniano quali accoglienza, solidarietà, uguaglianza, cura delle persone e dei più fragili. Un impegno costante, trasmesso al grande pubblico attraverso i linguaggi universali della musica, dell’arte e della cultura”, aggiunge Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano.