"Open data pax": ogni primo lunedì del mese un appuntamento con le "Pillole di open"

Bologna, 13 marzo 2022_ Wikipedia ha da poco festeggiato i suoi primi 20 anni di esistenza ed è l'enciclopedia libera più nota del web, ma forse non tutti sanno che esiste anche una mappa libera e collaborativa che si chiama OpenStreetMap e una base di conoscenza libera che si chiama Wikidata, e tantissimi altri progetti che appassionano da anni curiosi, wikipediani e nerd. Per dirla con un'equazione, Wikipedia sta alla Treccani come OpenStreetMap sta a Google Map, e superate le prime difficoltà iniziali per imparare ad usarla e modificarla potrebbe riuscire a coinvolgervi più di Wordle. Questo, almeno, è quanto sostiene il gruppo dei Wikipediani e OSMer bolognesi che, in collaborazione con il Centro sociale della Pace, inaugura lunedì 4 aprile l'Open Data Pax, un appuntamento mensile per condividere i saperi e in cui i nuovi e i curiosi potranno imparare a fare i primi passi su Wikipedia, Wikidata, OpenStreetMap e non solo. Ogni primo lunedì del mese saranno offerte delle "pillole di open", ossia piccole presentazioni a carattere divulgativo per scambiarsi conoscenze e interessare un pubblico più ampio a queste tematiche di nicchia, secondo la filosofia del movimento open source e lo spirito di condivisione della conoscenza libera. Ognuno potrà venire a partecipare, ascoltare, fare quattro chiacchiere e proporre delle idee o una sua presentazione per gli appuntamenti successivi. OSMer, wikimediani e affini saranno disponibili per rispondere alle varie domande (creature fantastiche e dove trovarle). Open Data Pax vuole essere accessibile a tutti, ma potrebbe accogliere anche presentazioni più specialistiche, legate all'interrogazione e alla visualizzazione di dati, alla programmazione informatica o alla customizzazione di app in software libero, a seconda degli interessi dei partecipanti. Si parte lunedì 4 aprile dalle 19:30 in poi con una introduzione a OpenStreetMap realizzata da Marco Montanari, coordinatore regionale di OpenStreetMap. La partecipazione è gratuita e il programma dei prossimi eventi è aggiornato sulla pagina del progetto: https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Raduni/Open_Data_Pax L'Open Data Pax è realizzato in collaborazione con il Centro sociale della Pace di via del Pratello e gode del patrocinio di Wikimedia Italia e del capitolo nazionale di OpenStreetMap.