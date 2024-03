QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel deposito degli autobus di via Ferrarese è stato installato il nuovo sistema per ricaricare le batterie dei mezzi elettrici della flotta Tper: si tratta del "primo dei grandi impianti di ricarica elettrica degli e-bus", fa sapere il Comune, progettato e realizzato dall'azienda finlandese Kempower, "ulteriori impianti di ricarica sono previsti a breve negli altri depositi bolognesi Due Madonne e Battindarno".

L'impianto di ricarica attivato in via Ferrarese ha una potenza di 2.000 kW e vi possono essere ricaricati contemporaneamente 20 e-bus di ogni dimensione grazie ai pantografi installati sui mezzi che hanno fino a 300 kW di potenza. Il sistema è modulare e prevede anche la possibilità di ampliarlo raggiungendo, in futuro, la capacità di 48 autobus e veicoli elettrici in ricarica contemporanea con una potenza di 4.000 kW. In questo caso, l'impianto nella sua configurazione finale potrà assorbire, in termini di potenza elettrica, l'equivalente di quella installata in 1.330 appartamenti. Inoltre, sono presenti satelliti a uscita singola, che offrono fino a 130 kW ciascuno per la ricarica di ulteriori 8 bus tramite la presa standard universale CCS2 posizionata sul lato del veicolo.

"La transizione ecologica della mobilità collettiva è una priorità per la nostra città che vanta già oggi un parco veicolare pubblico ai vertici dell'ecosostenibilità e che è in continuo rinnovo - ha dichiarato l'assessora alla Missione clima 2030 Anna Lisa Boni -. Tper è fra i partner del Contratto Climatico della città, recentemente adottato dal Consiglio comunale, che vede Bologna inserita tra le 100 città europee che puntano alla neutralità climatica entro il 2030, anticipando di vent'anni gli obiettivi fissati dall'UE. Investire risorse importanti in infrastrutture di ricarica di mezzi a zero emissioni dimostra la capacità dell'azienda di trasporti di mettere a terra efficacemente il forte impegno del Comune su questo fronte".