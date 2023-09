Meteo, allerta temporali per pianura e collina

Possibili temporali, anche forti, domani, in Emilia-Romagna con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sui rilievi appenninici. Per questa ragione, Arpae e Protezione civile hanno emesso un'allerta gialla per quasi tutta la regione, esclusa la costa e la collina romagnola. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sul resto della regione . La situazione rimarrà instabile per alcuni giorni, poi dovrebbe ricomparire l'anticiclone per un rialzo generalizzato delle temperature.