Meteo, ancora allerta della Protezione civile per temporali e vento forte

Nel pomeriggio-sera di oggi, martedì 5 ottobre, non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali; sono previsti venti di burrasca sul crinale (62 – 74 km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Così lìallerta della Protezione civile valida dalle 12:00 del 05 ottobre 2021 fino alle 00:00 del 07 ottobre 2021

Dalle 12:00 del 5 ottobre 2021, l'allerta è GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN.

Dalle 00:00 del 6 ottobre 2021, l'allerta è GIALLA per temporali per le province PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di mercoledì 6 ottobre l'afflusso di aria fredda in quota darà luogo a condizioni di instabilità diffusa, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, inizialmente sparsi e più probabili sul settore occidentale, mentre dalla sera saranno più probabili e diffusi sul settore centro-orientale.

Le previsioni del livello del mare sono prossime a 0.8 metri, valore di soglia per l'allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o inondazione marina.