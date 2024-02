Il maltempo continua a preoccupare: nuova allerta meteo per rischio di piene e frane

Sul territorio di Bologna il maltempo continuerà anche giovedì 29 febbraio. Per questo la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di livello arancione per il rischio di piene dei fiumi e frane.

Per quanto riguarda la situazione in pianura, "si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale - riporta il bollettino dell'Arpae - che alimenteranno le piene già in atto su Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, prolungando l'occupazione delle aree golenali e l'interessamento degli argini". Osservato speciale sarà quindi il Reno, che nelle scorse ore aveva già sfiorato la soglia rossa nell'area di Sala Bolognese.

In Appennino, conclude l'ordinanza, "saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone montane centro-occidentali. Nelle successive 48 ore, la tendenza è alla stazionarietà dei fenomeni meteo".