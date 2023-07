Dai temporali all'afa: il meteo del weekend a Bologna e in Emilia Romagna

"Per venerdì 21 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili

effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali". Recita così il bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 21 luglio, con termine alle 00 di sabato 22 luglio.

Nel bolognese le zone a rischio sono quelle della pianura, come evidenzia la mappa in basso, che rileva in giallo le aree più critiche sul territorio regionale.

Meteo del weekend a Bologna

Che tempo ci attende per il fine settimana all'ombra delle Due Torri? Secondo le previsioni di 3bmeteo domani - sabato 22 luglio - avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3969m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

A Bologna domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4330m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Che tempo farà a Bologna l'ultima settimana di luglio

La prossima settimana inizierà all'insegna del bel tempo e registrerà un nuovo aumento delle temperature con picchi fino a 37°. Battuta d'arresto poi prevista per il prossimo giovedì 27 luglio, quando su Bologna saranno attesi temporali e il termometro crollerà, portando le temperature massime a 28 gradi. Non durerà molto, da venerdì ritorna il sole, e le temperature saranno in rapida risalita.