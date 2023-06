'B. Funeral Party', il giorno dopo. Labas: "Diritto all'ironia, ostentata morale dalla destra"

Dopo la girandola di polemiche e dure ctitiche per l'organizzazione della serata ‘B.state funeral Party’ organizzata al centro Labas di vicolo Bolognetti, arriva la replica del collettivo: "In queste ore fiumi di inchiostro, dichiarazioni altisonanti e parole di sdegno si muovono per una serata musicale che si inserisce all’interno di una serata ricca di iniziative, che da anni arricchiscono il tessuto culturale della città con una programmazione accessibile e gratuita a chiunque, assieme ai numerosi progetti dall'alto impatto sociale che ogni giorno prendono vita a Vicolo Bolognetti" scrivono in una nota sottolineando "non dobbiamo scusarci se in mezzo alla precarietà delle nostre vite, di cui Berlusconi è responsabile, oltre alla passione per le nostre attività, senza alcun tornaconto personale ci siamo pres? il diritto all'ironia. Attività - continua Labas - che coinvolgono e si prendono cura di tutti quei corpi vivi su cui Silvio Berlusconi scatenava la sua di ironia, accompagnata da politiche feroci".

"Surreale e grottesca beatificazione"

Per il collettivo che biasima anche la " tanto ostentata morale dalla destra locale e nazionale" si è trattata di una "surreale e grottesca beatificazione fatta attraverso i funerali di stato e una pausa di 7 giorni delle attività parlamentari" e quindi la stessa istituzione che grida "allo scandalo, vuole dare lezioni di etica usando la morte di chi sulla totale assenza di etica pubblica ha costruito un impero imprenditoriale e politico" quindi non serve "entrare nella villa di Arcore per dire che Silvio Berlusconi non ci mancherà" specificando che "alle battute omolesbotransfobiche, razziste, misogine e classiste è sempre corrisposto un modello di istituzione e società".

"Tutte quelle parole che si stanno strumentalmente spendendo verso questa iniziativa, non sarebbe meglio che la politica le spendesse per difendere la vita che annega nel mediterraneo ogni giorno? - chiedono da Labas - O dei danni e dei morti che con ricorrenza costante avvengono per scelte scellerate sulla gestione dei territori e sulla non manutenzione di strade o ferrovie? I monarchi in Italia, per nostra fortuna, sono stati cacciati quasi 80 anni fa, tutto questo sdegno - scrivono - non lo vediamo per i morti sul lavoro".

"Ha gestito l'Italia come una sua azienda privata"

Il collettivo di Silvio Berlusconi ricorda "la distruzione del welfare state, dell'essere Primo Ministro durante il G8 d Genova di aver gestito l'Italia come una sua azienda privata" e invitano "come tutti i mercoledì dell’anno, a passare a Vicolo Bolognetti perché per chi ha voglia di guardare alla luna il programma è come sempre ricco, ampio e gratuito".