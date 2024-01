Città 30, Lepore: “Sta funzionando. Via Farini? Bisogna superare i disagi” | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“La Città 30? Dico al ministro Salvini che ci deve credere in questo progetto”. Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, rispondendo ad un video postato sui social network dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che questa mattina aveva parlato di “ideologia dell’annullamento”, chiedendosi se fosse normale “dibattere sul fatto che bisogna andare ai 29 all’ora nelle città inquinando di più, consumando di più, togliendo tempo alla famiglia e al lavoro per ideologia?”.

“È molto importante introdurre nelle città, in alcune zone, una riduzione della velocità stradale – dice Lepore a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo sportivo nel quartiere Savena –. Bologna lo sta già sperimentando e sta funzionando. Le persone stanno vedendo coi loro occhi cosa significa andare più piano e vedere anche una maggiore sicurezza in strada". Poi nelle prossime settimane, ribadisce Lepore, "avremo dati anche sull'incidentalità e sull'impatto di questa misura. Voglio dire ai bolognesi che per noi adesso la questione non è tanto discutere se fare o no la Città 30 ma migliorare il trasporto pubblico, questa è adesso la nostra priorità".

“E poi – continua il sindaco riferendosi nuovamente a Salvini – sono contento che abbiamo sollevato un dibattito nazionale sulla sicurezza stradale perché è necessario su questo fare di più tutti insieme. Sono fiducioso che dal confronto tra l'Anci e il ministero si possano produrre atti importanti per continuare a ridurre il numero di incidenti e di morti nelle città”.

Sempre nell’ambito della Città 30 e dalla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, da alcuni giorni si sta discutendo della riattivazione della telecamera per il controllo stradale di via Farini e sulla contestuale riapertura della corsia preferenziale. “Via Farini è l'asse portante degli autobus in alternativa a San Vitale: è davanti agli occhi di tutti che per riuscire a risolvere il problema della Garisenda abbiamo bisogno di far passare gli autobus su altre direttrici e a quelle direttrici va dato un nuovo assetto. Penso che questa decisione sia accompagnata da tutte le altre". Infatti, sostiene il primo cittadino, "tutti si stanno concentrando su via Farini ma l'impegno vero dell'amministrazione per migliorare il trasporto pubblico è sui nuovi investimenti, quasi due milioni di euro che mettiamo insieme alla Regione per l'assunzione degli autisti e la regolarità delle fermate. Dobbiamo in alcuni mesi riuscire a riportare il trasporto pubblico su tutte le linee portanti ad avere un buon grado di efficienza, questo è l'impegno che ci siamo assunti”. Sui disagi, il sindaco conclude: “È fisiologico, erano disagi previsti, ahimè, ma conto che con la riorganizzazione in più che stiamo mettendo presto li supereremo”.