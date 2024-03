Casalecchio, Pasquariello in campo: "Sinistra divisa, puntiamo al ballottaggio" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Enrico Pasquariello, 31enne con un passato da scout e attualmente operaio, è entrato a far parte della Lega tre anni fa e ora scende in campo come candidato a sindaco di Casalecchio di Reno per il centrodestra. Una mossa che mira a rinvigorire le sorti del centrodestra in una zona storicamente controllata dal centrosinistra.

Attivo in politica dal 2021, Pasquariello dedica il suo tempo libero al volontariato, concentrando i suoi sforzi sulle questioni sociali e sulla sicurezza, e si presenta come un candidato al servizio della comunità. Alle telecamere di Bologna Today, l'aspirante sindaco ha delineato gli obiettivi principali del suo programma, che include la riduzione dei costi per l'infanzia, l'incremento delle aree verdi, l'ottimizzazione della raccolta differenziata, e una posizione contraria al limite di velocità di 30 km/h.

La sua campagna incassa il supporto di una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Democrazia Cristiana, con Pasquariello che apre le porte anche ad ulteriori appoggi da parte di liste civiche. Pasquariello sottolinea l'unità e la compattezza del suo schieramento al contrario del centrosinistra che ad oggi ha due candidati: l'ex prorettore Unibo Dario Braga e l'assessore Matteo Ruggeri.