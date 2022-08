Elezioni, i candidati del Movimento 5 Stelle per l'Emilia-Romagna e Bologna

I senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, hanno depositato presso la Corte d'Appello di Bologna le liste dei candidati del MoVimento 5 Stelle espressi dall'Emilia-Romagna a seguito delle parlamentarie. "Abbiamo depositato le liste per le politiche del 25 settembre, così come risultate dalle nostre Parlamentarie ed integrate, come da regolamento, dagli interventi del Presidente Conte". La nota i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per la regione Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

I candidati del MoVimento 5 Stelle ai collegi uninominali.

I candidati del MoVimento 5 Stelle ai collegi uninominali dell'Emilia-Romagna saranno i seguenti:

Emilia-Romagna-01 (Piacenza) Carmine De Falco

Emilia-Romagna-02 (Parma) Davide Zanichelli

Emilia-Romagna-03 (Reggio nell'Emilia) Danile Piccoli

Emilia-Romagna-04 (Modena) Stefania Ascari

Emilia-Romagna-05 (Imola) Lorenza D'Amato

Emilia-Romagna-06 (Bologna) Marzia Calzoni

Emilia-Romagna-07 (Carpi) Mattia Veronesi

Emilia-Romagna-08 (Ravenna) Marta Rossi

Emilia-Romagna-09 (Ferrara) Andrea Zerbini

Emilia-Romagna-10 (Forlì) Paolo Pasini

Emilia-Romagna-11 (Rimini) Mariano Gennari