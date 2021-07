Elezioni, il candidato Labanti verso un programma per Bologna: "Una città che funziona, ma con margini di miglioramento"

Avvocato bolognese 50enne, non ha mai fatto politica prima e ne vuole fare una che non si basi solo su slogan, ma solo su promesse mantenute: "Per tram e Passante, eviterei dei flop in stile Civis e People Mover. Al centro del mio programma il welfare"

Il nome di Luca Labanti è uno di quelli che troveremo alle prossime elezioni amministrative sulla nostra scheda elettorale (la raccolta firme partirà a breve, ma c'è certezza di raggiungere i numeri necessari). E' infatti il candidato sindaco per il Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale, gruppo nato nel 2020 (in data 24/08) che si propone di raggiungere un unico obiettivo: dare a tutti le stesse possibilità e gli stessi mezzi per sviluppare le proprie doti. Bologna inclusa, anche se come dice il candidato: "La nostra è una città dove ancora le cose funzionano abbastanza bene, ma con ampi margini di miglioramento, soprattutto in questo periodo storico e in vista del recovery fund". Sì, perchè in alcune interviste era stato frainteso e adesso Labanti ne approfitta per aggiustare il tiro: "Non ho mai detto che Bologna sta crollando, sono stato frainteso. Spesso però è vero che le istituzioni non danno risposte".

Avvocato bolognese di 50 anni ("questa è la mia prima esperienza politica"), ex giudice sportivo nell'ambito del basket cittadino, Luca Labanti ha partecipato nei giorni scorsi (vedi foto) a una manifestazione nazionale a Roma promossa dal Movimento 24 agosto Equità Territoriale e dai senatori Saverio De Bonis e Gregorio De Falco, alla quale hanno partecipato il dottor Ingroia e tantissimi politici tra i quali molti sindaci del Sud per ribadire "La necessità di PNRR giusto". Un programma elettorale ancora non c'è, ci si sta lavorando: "I punti fondamentali della mia campagna saranno il welfare e l'assistenza di anziani e disabili, in generale una politica che non sia fatta solo di slogan ma di promesse mantenute, così come quelle che io sono abituato a fare. Mi sono accorto di alcuni vuoti importanti facendo il mio lavoro di legale e con questa opportunità che mi viene data vorrei lavorarci sodo per colmarli. Il cittadino deve tornare al centro della città come lo era (e lo ricordo bene perché ero qui) un po' di anni fa".

Le questioni legate al covid hanno un po' rallentato i processi della campagna elettorale del Movimento 24 Agosto: "Abbiamo dovuto organizzarci con tutte le possibilità che ci ha dato l'online visto che la pandemia ci impedisce d fare incontri diretti, che in realtà mi piacerebbero molto di più. A settembre ci faremo vedere e sentire sperando che non ci siano cattive novità legate al virus".

Su Passante e tram come la vede? "Per come stanno le cose oggi credo che non siano stati fatti gli studi adeguati e rischiamo dei flop già visti con Civis e People Mover. Biosgona fare studi approfonditi e valutare gli impatti ambientali e per i cittadini, per poi agire con un criterio. Dal punti di vista giuridico mi pare che manchi tanto, a vantaggio di una grande improvvisazione".

Il manifesto Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale