"L'Italia vincente: un anno di risultati": da Altedo a Zola, la tre giorni di Fratelli d'Italia

"L'Italia vincente: un anno di risultati" è la tre giorni di Fratelli d'Italia che riunisce militanti e invita i cittadini a sette incontri, da venerdì 9 a lunedì 11 settembre nel bolognese.

Appuntamenti "itineranti" da Bologna alla provincia ai quali parteciperanno, tra gli altri, il viceministro e parlamentare Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei, la consigliera regionale Marta Evangelisti, il portavoce nazionale di Gioventù Nazionale e capogruppo a Bologna Stefano Cavedagna, il coordinatore provinciale e consigliere metropolitano Diego Baccilieri e i vicari territoriali di ciascuna zona: Domenico Nobile per Reno-Lavino-Samoggia, Nicolas Vacchi per il Circondario Imolese, Alessandro Sangiorgi per Savena-Idice, Lorenzo Donato per Terre d'acqua e Fortunato Falco per Terre di pianura, come riferisce la Dire.

Si parte venerdì 9 con una cena a Zola Predosa, sabato mattina si prosegue a Imola e la sera ritrovo a San Lazzaro di Savena. Domenica tre convegni: la mattina a Vergato, il pomeriggio ad Osteria Nuova di Sala Bolognese e la sera a San Pietro in Casale. Lunedì 11 settembre, infine, chiusura serale ad Altedo di Malalbergo.

Saranno "occasioni capillari di presenza sul territorio, utili a militanti e cittadini per poter incontrare gli eletti ad ogni livello, in particolare i parlamentari e conoscere quanto fatto in quasi un anno di attività di governo", commenta Baccilieri. I meeting saranno anche occasione per confrontarsi in vista delle elezioni del prossimo giugno che, oltre alle europee, interesserà 44 Comuni.