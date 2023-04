Tram e Passante, Lepore replica a Bignami: "Organizzazione complessa, bisogna sincronizzare i lavori"

“Sono felice che Bignami voglia dare una mano per la realizzazione del Tram e del Passante. Credo che ci debba essere collaborazione istituzionale. Ci sentiremo, come ci stiamo sentendo, anche su questi temi". Sale la tensione tra il sindaco Matteo Lepore e il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami.

Il cronoprogramma delle due opere

La questione riguarda la realizzazione delle più importanti infrastrutture previste in città, il Passante e il Tram, e nello specifico il calendario dei lavori di queste due opere che rischiano di sovrapporsi in alcuni punti. Per evitare possibili ritardi, il Comune ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di anticipare i lavori previsti dal cronoprogramma del Passante sui cavalcavia per le due linee del tram. L’obiettivo è infatti completare la linea rossa della tramvia entro il 2026 per non mettere a rischio i fondi del Pnrr.

Lepore: "Sincronizzare i lavori per ridurre i disagi"

“I motivi per cui il tema emerge solo ora al Mit? In realtà questo va chiesto al Comune a cui chiediamo leale collaborazione", aveva detto ieri il vice ministro. Tempo 24 ore, e arriva la replica del sindaco ai microfoni di È-tv. "L'organizzazione dei lavori è chiaramente è complessa: bisogna sincronizzare i cantieri. Questa è una premura che noi abbiamo, la stessa premura nei confronti di Hera sul teleriscaldamento e su tanti altri cantieri che ci sono nella nostra città”, le parole di Lepore. In città, ci sono “circa 8 miliardi di investimenti da fare da qui ai prossimi 5 anni – ha ricordato il sindaco - quindi è molto importante sincronizzare la programmazione dei lavori anche per ridurre i disagi nei confronti dei cittadini. C'è un dialogo costante con il Ministero e con Autostrade in questa direzione".